Iguá Sergipe leva quatro ilhas de hidratação para o FASC em São Cristóvão

A Iguá Sergipe é uma das patrocinadoras do FASC – Festival de Artes de São Cristóvão, um dos maiores e mais tradicionais eventos culturais de Sergipe. Entre os dias 20 e 23 de novembro, a concessionária apoia o festival com uma estrutura voltada ao cuidado, ao bem-estar e à preservação ambiental, reforçando seu compromisso com a cultura e com a qualidade de vida da população sergipana.

Ao longo da programação, a empresa disponibiliza quatro ilhas de hidratação para garantir acesso gratuito à água potável, além de disponibilizar 50 banheiros para ampliar o conforto e a segurança do público. Também serão distribuídos dois mil brindes sustentáveis, como parte da campanha FASC Sustentável, em parceria com o ponto de Ecotroca – ação que estimula o descarte correto de resíduos e a adoção de práticas responsáveis. O público poderá participar entregando 20 garrafas PET, 24 latas de alumínio ou 2 litros de óleo de cozinha usado, que equivalem a um kit sustentável.

As trocas ocorrerão nos dias do evento, das 16h às 20h, no Salão Paroquial, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Vitória, na Praça da Matriz. Todo o material arrecadado será direcionado ao processo de reciclagem, contribuindo para a preservação do patrimônio histórico e ambiental da cidade-mãe de Sergipe.

Com sua participação no FASC, a Iguá Sergipe reforça o apoio às manifestações artísticas locais e consolida seu papel na promoção de práticas de sustentabilidade e educação ambiental.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores do setor no Brasil, atuando em 121 municípios de seis estados. Beneficia aproximadamente 6 milhões de pessoas por meio de concessões e parcerias público-privadas, promovendo mais saúde, qualidade de vida e sustentabilidade.

Texto e foto Iguá Sergipe