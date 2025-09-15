Iguá Sergipe mobiliza 60 caminhões-pipa para minimizar desabastecimento

Após os rompimentos da adutora do Rio São Francisco, ocorrida na última sexta-feira (12) e, posteriormente, no domingo (14), a Iguá Sergipe mobilizou uma força-tarefa emergencial para reduzir os impactos do desabastecimento de água que atinge os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e parte de São Cristóvão.

A adutora, operada pela Companhia de Abastecimento de Sergipe (Deso), é responsável por boa parte do abastecimento da região e está passando por reparos para retomada da operação plena.

Enquanto a situação não se normaliza, a Iguá Sergipe intensificou a atuação em campo com a disponibilização gratuita de 60 caminhões-pipa, estrategicamente distribuídos para garantir o atendimento à população sergipana, com prioridade para unidades essenciais e bairros com maior demanda.

Bairros atendidos por caminhões-pipa da sexta-feira (12) até esta segunda-feira (15):

Aracaju: Bugio, Soledade, Dom Luciano, 18 do Forte, Atalaia, São José, Jardins, Grageru, Cirurgia, Olaria, Farolândia, Jardim Centenário, Santa Maria, 17 de Março, Coroa do Meio, 13 de Julho, Novo Horizonte, Lamarão, Bairro América, Orlando Dantas, Salgado Filho, Aeroporto, Parque dos Faróis, Aruana, Santa Inês, Siqueira Campos, Ponto Novo, Augusto Franco, José Conrado de Araújo, Santo Antônio, Santa Izabel, Jabotiana, Sol Nascente e Suíssa.

Nossa Senhora do Socorro: Guajará, Conjunto Jardins, Piabeta, João Alves, Marcos Freire II, Pai André e Taiçoca.

Barra dos Coqueiros: sede do município.

Rota de distribuição de água potável através dos caminhões-pipa:

Atendimentos prioritários (6 caminhões)

Destinados a hospitais, UPAs, UBSs, maternidades, escolas, creches, abrigos, delegacias e unidades de segurança. Esse grupo está sendo atendido de forma contínua, dada sua importância crítica para o funcionamento dos serviços públicos essenciais.

Atendimento à população, comércios e rede hoteleira (54 caminhões-pipa)

– Aracaju: 12 caminhões-pipa fixos em bairros críticos, distribuídos no Bugio, Soledade, Dom Luciano, Cidade Nova, Lamarão e Jabotiana (sendo dois por bairro).

– Nossa Senhora do Socorro: 8 caminhões-pipa fixos com atuação direta nos bairros Taiçoca de Fora, Novo Horizonte, Santa Inês – Vila Ney e Parque dos Faróis (sendo dois por bairro).

– 14 caminhões-pipa volantes: destinados ao atendimento de demandas emergenciais e específicas, que chegam por meio dos canais oficiais de atendimento da Iguá Sergipe.

– 20 caminhões-pipa em translado: com previsão de chegada ao longo desta segunda-feira (15), essas unidades serão integradas à operação para reforçar o atendimento nas localidades já citadas e responder de forma ágil a novas solicitações.

Canais de atendimento

O fornecimento de água potável pode ser solicitado pelos canais de atendimento da Iguá Sergipe, como o 0800 400 44 82 (ligação e WhatsApp), aplicativo Digi Iguá, agência virtual www.digiigua.igua.com.br, além das lojas presenciais. É importante ressaltar que não há cobrança pelo fornecimento de água potável por meio de caminhões-pipa durante o período de interrupção do abastecimento.

Foco nas famílias em situação de vulnerabilidade

Durante todo o período de operação emergencial, famílias em situação de vulnerabilidade social terão prioridade no abastecimento por caminhão-pipa.

Monitoramento em tempo real e trabalho em conjunto com a Deso

A Iguá Sergipe também mantém em operação o seu Centro de Controle Operacional (CCO), com monitoramento em tempo real de pressões e vazões em toda a rede. A análise contínua dos dados permite o direcionamento eficiente dos caminhões e a identificação de regiões mais afetadas.

Além disso, a Iguá segue atuando de forma coordenada com a Deso para acompanhar os reparos da adutora e estudar novas intervenções que contribuam para a melhoria da distribuição de água até a plena normalização do sistema.

Texto e foto Iguá Sergipe