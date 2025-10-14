Iguá promove ações para estimular o consumo responsável de água entre crianças e adolescentes

A infância é a fase ideal para despertar hábitos que podem durar uma vida inteira. Pensando nisso, a Iguá Sergipe tem investido em ações de educação ambiental voltadas ao público infantil como parte de sua estratégia de engajamento social e preservação dos recursos hídricos. Até o início de outubro, o público majoritário dessas iniciativas tem sido crianças e adolescentes: de um total de 116 ações realizadas em 2025, 71 foram voltadas para o público infantil, sendo 52 em escolas e 19 em instituições sociais que atendem crianças e adolescentes.

Em cinco meses de operação, a concessionária promoveu 119 atividades de educação ambiental em 26 municípios, impactando diretamente mais de 8mil pessoas. As ações incluíram oficinas, jogos, teatro, experiências sensoriais e simulações em realidade virtual, oferecendo aprendizado por meio da diversão.

Entre os destaques está o Projeto Iguapé, que integrou ciência, arte e saneamento em atividades em escolas de Itabaiana, impactando cerca de 1.250 alunos. O projeto envolveu apresentações teatrais, experimentos científicos e oficinas lúdicas, mostrando às crianças o ciclo da água, desde a captação e tratamento até a distribuição, além de conscientizar sobre a importância do esgoto tratado para a saúde e o meio ambiente.

Na Semana do Meio Ambiente, em junho, atividades educativas foram realizadas em diversas cidades, por meio do Programa Você no Saneamento, que inclui atividades com jogos lúdicos e educativos, experiências com óculos de realidade virtual e materiais interativos que transformaram salas de aula em laboratórios de aprendizado ambiental. Em Riachão do Dantas, a atividade “Águas da nossa história, águas das nossas memórias” apresentou conteúdos sobre preservação, qualidade da água e responsabilidades compartilhadas entre poder público, empresas e sociedade.

E para marcar o mês das crianças, a Iguá lança a Aqua Nave, uma experiência imersiva em formato de nave espacial na Vila da Criança, na Orla de Atalaia. Voltada para crianças a partir de 9 anos, a iniciativa utiliza realidade virtual para conduzir os pequenos em uma jornada pelo ciclo da água, promovendo reflexão sobre o impacto de cada atitude no consumo consciente. Somente na primeira semana da ação, mais de três mil pessoas visitaram o espaço.

“Educar as crianças é garantir que os bons hábitos cheguem a toda a família. Elas se tornam multiplicadoras dentro de casa. Por isso, investir em educação ambiental infantil é investir no futuro do saneamento e da preservação da água”, afirma Jamile Leite, gerente de Responsabilidade Social da Iguá Sergipe.

Além da educação ambiental, a Iguá tem atuado no relacionamento comunitário em 29 municípios, com 1.132 visitas porta a porta, 102 reuniões participativas com mais de 600 pessoas e 21 plantões sociais em comunidades e obras, atendendo aproximadamente 748 pessoas. No total, essas ações de engajamento comunitário impactaram mais de 2.400 pessoas.

