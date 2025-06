Iguá Sergipe realiza obra para reforçar abastecimento de água em Lagarto

A Iguá Sergipe segue avançando com os investimentos para melhorar o fornecimento de água em diversas localidades do interior do estado. No município de Lagarto, região Sul do estado, a concessionária está executando um importante obra de interligação na rede de abastecimento de água no povoado Itaperinha, que vai garantir maior regularidade e segurança no abastecimento da região.

A intervenção consiste na instalação de novas tubulações que vão conectar o sistema de Itaperinha à rede principal de distribuição de água da cidade. Com essa interligação, a expectativa é que a comunidade passe a contar com melhoras significativas na pressão e na constância do fornecimento, beneficiando centenas de moradores.

“O objetivo da obra é reforçar o abastecimento e garantir que os moradores tenham mais segurança hídrica, com uma distribuição mais estável e eficiente, especialmente nos períodos de maior demanda”, explica Nayrlon Medeiros, gerente operacional da Iguá Sergipe.

A obra faz parte do plano de investimentos da Iguá Sergipe, que prevê uma série de melhorias estruturais nos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário na região de atuação da concessionária.

Além do reforço no abastecimento, a interligação também representa um avanço no processo de redução de perdas e otimização operacional, permitindo que a água chegue de forma mais rápida e regular às residências.

A Iguá Sergipe reforça que durante a execução dos serviços podem ocorrer interrupções pontuais no fornecimento de água, mas que as equipes trabalham para minimizar qualquer impacto, com comunicação prévia à população e execução rápida das intervenções.

Caça-vazamento

Ainda na região Sul do estado, a Iguá Sergipe vem reforçando ações que reduzem perdas de água e acabam impactando no abastecimento. Em Salgado, as equipes da concessionária realizaram a operação “caça-vazamento”, que utiliza a técnica de pesquisa acústica para localizar vazamentos não visíveis, identificando perdas nos sistemas de distribuição de água.

Por meio de equipamento específico de alta tecnologia, chamado de geofone, cujo sensor capta as vibrações nas tubulações subterrâneas, os técnicos conseguem ouvir através dele o som característico da água escapando, mesmo sem sinais visíveis na superfície. Essas falhas são localizadas com precisão e corrigidas rapidamente, evitando o desperdício de milhares de litros de água e contribuindo para a eficiência do sistema.

Texto e foto ascom Iguá Sergipe