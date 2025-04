IGUÁ SERGIPE REALIZA PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO SOCIAL NO ENTORNO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE ABASTECIMENTO

A Iguá Sergipe, em fase de operação assistida, já executa quatro obras emergenciais de abastecimento de água em municípios sergipanos. Como parte do seu compromisso social e visando minimizar os impactos gerados para moradores locais, a companhia realizou encontros com as comunidades que residem no entorno dos projetos, alcançando, até agora, cerca de 1.200 pessoas em seis municípios do interior do estado.

A iniciativa faz parte do programa de Sensibilização Social de Obras, um dos pilares estratégicos da área de Responsabilidade Social da Iguá. Durante a fase inicial das obras em Poço Redondo foram realizadas duas reuniões comunitárias, sendo uma no Povoado Curralinho e outra na sede da cidade. Já nos municípios de Lagarto, Riachão do Dantas, Porto da Folha, Itabaiana e Moita Bonita, a Companhia promoveu ações de Sensibilização por meio de visitas porta a porta, além de viabilizar encontros com responsáveis por Unidades de Ensino e Unidades de Saúde dos municípios – instituições priorizadas nesta fase pré-obra, devido à natureza essencial de seus serviços.

O Programa de Sensibilização Social tem como objetivo garantir o acesso à informação por parte da população potencialmente impactada pelas obras, além de estabelecer um canal de diálogo aberto entre a Concessionária e as comunidades. De acordo com Jamile Almeida, Coordenadora de Responsabilidade Social da Iguá Sergipe, na etapa pré-obra é importante obter esse diálogo com atores comunitários, estabelecendo uma rede de confiança com a comunidade. “Dessa forma temos mais legitimidade para executar as obras com o menor impacto possível, com foco em facilitar a entrada e a permanência da equipe, assim como manter a segurança dos moradores”, destacou.

Com o início da execução das quatro obras emergenciais no Sertão e Agreste do Estado, que representa um momento importante de aproximação, o Programa segue para a sua segunda etapa, que é o acompanhamento social ao longo de toda a execução das intervenções.

Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe será responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em 74 dos 75 municípios do estado. Com o início da operação plena no primeiro semestre de 2025, a companhia iniciará investimentos em saneamento na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promoverá mais qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias públicoprivadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br

Por Shirley Vidal – foto assessoria