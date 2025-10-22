IGUÁ RECEBEU AGRESE E FGV PARA AGENDA TÉCNICA SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO DO CONTRATO DE CONCESSÃO

A Iguá Sergipe recebeu nos dias 16 e 17 de outubro, representantes da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE) e da Fundação Getulio Vargas (FGV), que atua como Verificador Independente do contrato de concessão.

A visita técnica integrou a agenda do Grupo de Trabalho formado pelas três instituições, criado para apoiar na definição das metodologias de aferição dos indicadores de desempenho do contrato de concessão. O objetivo é garantir que a avaliação dos resultados seja feita de forma justa, transparente e alinhada às normas contratuais e regulatórias.

Durante os dois dias de atividades, as equipes puderam acompanhar de perto a operação da concessionária, verificando na prática os processos que embasam os indicadores de desempenho. O roteiro foi cuidadosamente estruturado para contemplar pontos estratégicos do sistema, permitindo uma análise abrangente da operação.

O cronograma teve início no Centro de Controle Operacional (CCO), em que o gerente operacional, Ericke Tavares, apresentou como são monitoradas as redes de água e esgoto, e como os dados dos medidores se transformam em informações essenciais para indicadores de cobertura e intermitência dos serviços.

Na sequência, o grupo visitou o Laboratório de Qualidade da Água, conduzido pelo gerente de Qualidade e Meio Ambiente, Ricardo Mayworm, onde acompanhou o processo completo de controle da qualidade — desde a coleta de amostras em campo até a apuração dos resultados, incluindo uma medição de cloro realizada in loco.

A programação também incluiu a inspeção de seis Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), em Aracaju e Estância, sob a condução do gerente operacional, Remison Fortes, além dos coordenadores Guilherme Zulim e Rodrigo Cordeiro, e do especialista Markus Figueiredo. Em Estância, os representantes da AGRESE e da FGV acompanharam ainda a chegada de uma nova Estação de Tratamento de Água Compacta (ETA), que vai reforçar o abastecimento do bairro Cidade Nova, em Estância

Essa agenda técnica contou com o suporte da gerente de engenharia, Luana Ribeiro, e do gerente regulatório, Leandro Aredes, e do especialista regulatório, Bruno Muniz, visando a consolidação de um modelo de gestão pautado na transparência, eficiência e qualidade.

“A presença da AGRESE e da FGV em nossas instalações demonstra o quanto são importante o diálogo técnico e o alinhamento entre as partes para garantir que os indicadores de desempenho reflitam a realidade da operação. Essa proximidade reforça nosso compromisso com a transparência e com a melhoria contínua dos serviços prestados à população sergipana”, destacou Fernando Vieira, diretor-geral da Iguá Sergipe.

Com essa iniciativa, Iguá Sergipe, AGRESE e FGV fortalecem a parceria institucional e reafirmam o compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos de saneamento básico no estado.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com início da operação plena em maio de 2025, a companhia investe em saneamento na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo de 35 anos de contrato.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores do setor no Brasil, atuando em 121 municípios de seis estados. Beneficia aproximadamente 6 milhões de pessoas por meio de concessões e parcerias público-privadas, promovendo mais saúde, qualidade de vida e sustentabilidade.

Texto e foto ascom Iguá Sergipe