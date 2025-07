Iguá Sergipe renova infraestrutura de água e esgoto em 18 municípios

A Iguá Sergipe tem ampliado seus investimentos e intensificado o ritmo de execução de obras em 18 municípios. As ações abrangem desde intervenções estruturais até melhorias operacionais no abastecimento de água e esgotamento sanitário em 25 localidades do estado. Dessa forma, a concessionária tem alcançado um número crescente de sergipanos, levando mais estabilidade no fornecimento de água e renovando a infraestrutura de saneamento básico.

Desde o início da concessão, em 1º de maio, a Iguá já registra avanços significativos:

Mais de 600 mil atendimentos realizados nos canais da empresa;

Cerca de 250 mil pessoas beneficiadas com melhorias operacionais e estruturais;

59 km de novas adutoras em implantação, com previsão de entrega no segundo semestre de 2025, que vão beneficiar aproximadamente 70 mil moradores em seis municípios.

Com cerca de mil colaboradores — entre próprios e terceirizados — atuando em campo, as equipes operacionais trabalham todos os dias da semana, em regime de plantão, para garantir respostas rápidas às demandas da população.

Melhorias operacionais em andamento

A Iguá Sergipe já executou uma série de melhorias nos sistemas de água e esgoto que impactaram positivamente a vida dos sergipanos. Entre as principais ações, estão:

Interligações de rede concluídas em Aracaju (Atalaia), São Cristóvão (Luiz Alves) e Monte Alegre;

Interligações de rede em andamento em Santa Rosa de Lima, Riachão do Dantas e Moita Bonita;

Melhorias no sistema de bombeamento em Aracaju (Soledade), Nossa Senhora do Socorro (Guajará) e Neópolis;

Instalação de novos equipamentos em Canindé de São Francisco, Frei Paulo, Poço Redondo, Telha, Lagarto, Salgado, Santa Luzia, Simão Dias, Poço Verde e Riachão do Dantas;

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Hospital Universitário, no bairro Palestina, e do Hospital da Criança, no bairro José Conrado de Araújo;

Mais de 9 mil operações de caça-vazamentos em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Lagarto, Salgado, Propriá e Nossa Senhora das Dores.

Ações corretivas e de monitoramento

Além das obras estruturais, as frentes operacionais atuam continuamente na manutenção e controle do sistema:

Mais de 800 desobstruções de redes e ramais de esgoto;

Mais de 450 manutenções corretivas em bombas, motores e painéis elétricos;

Instalação de cerca de 1.400 pontos de monitoramento de pressão e vazão, ampliando a atuação do Centro de Controle Operacional (CCO);

Mais de 15 mil análises de qualidade da água, com base em 2.673 amostras, em conformidade com os padrões do Ministério da Saúde.

Obras emergenciais

Como parte dos investimentos, quatro obras emergenciais de abastecimento de água seguem em andamento, com a previsão de entrega de 59 km de novas adutoras no segundo semestre de 2025. As intervenções vão beneficiar aproximadamente 70 mil pessoas nos municípios de Poço Redondo, Porto da Folha, Itabaiana, Moita Bonita, Lagarto e Riachão do Dantas.

“Nosso foco é entregar melhorias que tenham impacto direto na vida das pessoas. As ações que estamos realizando vão além da infraestrutura e eficiência operacional: representam mais saúde, segurança e dignidade para a população sergipana”, afirma Cláudio Martins, diretor de operações da Iguá Sergipe.

Responsabilidade social e relacionamento comunitário

A Iguá Sergipe também tem atuado para fortalecer o relacionamento com a população, promovendo o diálogo com lideranças locais e desenvolvendo ações educativas:

18 atividades de educação ambiental realizadas, com mais de 1.200 pessoas impactadas;

35 reuniões com moradores, além de mais de 1.100 visitas porta a porta;

Atuação em 91 escolas da rede pública e mapeamento de mais de 700 atores sociais em comunidades e sedes municipais.

A concessionária também marcou presença em eventos promovidos pelo poder público, como o programa “Sergipe é Aqui”, do Governo do Estado, além das ações “Giro Fundat” e “Ciranda Sergipe”.

Canais de atendimento

A Iguá Sergipe oferece atendimento 24 horas pelo telefone 0800 400 4482, disponível para ligações e WhatsApp. Também disponibiliza o Digi Iguá, plataforma digital que reúne os principais serviços ao cliente, como emissão de segunda via, adesão ao débito automático e consulta de faturas — disponível via app ou pelo site www.digiigua.igua.com.br.

Além dos canais digitais, a empresa mantém 78 pontos de atendimento presencial, distribuídos entre lojas próprias, unidades nos CEACs (Centros de Atendimento ao Cidadão) e agências dos Correios conveniadas. A lista completa de endereços pode ser consultada em: igua.com.br/sergipe/enderecos.

Sobre a Iguá Sergipe: Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia inicia investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe