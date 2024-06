Iguinho e Lulinha atraem mais de 35 mil pessoas ao Arraiá do Povo

Mais de 35 mil pessoas passaram pelo Arraiá do Povo na oitava noite do evento, neste sábado, 8. O maior público desta edição do maior festejo junino de Sergipe, até o momento, foi atraído pela dupla sergipana Iguinho e Lulinha. A multidão também curtiu os shows de Michele e Juliana, Vitória Freiras e Marília Tavares.

Naturais de Canindé de São Francisco, no alto sertão sergipano, a dupla Iguinho e Lulinha está com a agenda lotada. Serão 56 shows apenas neste mês de junho. Para eles, no entanto, cantar em Sergipe, especialmente no Arraiá do Povo, tem um sabor único. “Que bom estar no meu Sergipe. Que bom estar mais um ano aqui com vocês. Apesar de a gente estar começando cedo, tem bastante gente, graças a Deus. Vamos fazer um forrózão para o pessoal”, contou Iguinho.

Lulinha complementou que fica muito feliz com essa recepção. “Tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre, mas a gente fez e mudou essa história. Segundo ano no Arraiá do Povo, então quer dizer que o povo gostou. Com a casa cheia, a gente fica muito feliz”, expressou.

O público demonstrou muito carinho pela banda sergipana e alguns fãs vieram pela primeira vez ao Arraiá do Povo só para prestigiar a dupla. Esse foi o caso da estudante Larissa Louisa, de 18 anos. “Vai ser o primeiro show que eu vejo deles, então a expectativa está grande.Não desmerecendo os outros cantores, mas a atração que estou mais esperando são eles”, afirmou Larissa.

Festa entre amigas

O Arraiá do Povo foi o programa da noite do grupo de amigas aracajuanas Fátima Adrielly, Jennifer Venâncio e Vitória Maira. Elas estavam ansiosas para ver Iguinho e Lulinha e chegaram cedo para garantir um bom lugar. “É minha primeira vez aqui no Arraiá do Povo e eu estou muito feliz porque é uma banda que queria conhecer bastante, amo muito as músicas deles”, iniciou Fátima.

Jennifer contou que esta foi a primeira vez que ela saiu em um programa de amigas para acompanhar um show no Arraiá do Povo. “Tenho muita proximidade com as músicas de Iguinho e Lulinha. Também é a primeira vez que estou assistindo o show deles, com minhas amigas, não em família”, afirmou.

Para Vitória Maíra, acompanhar o show dos sergipanos foi motivo de diversão. “Vim por conta deles, estou muito animada, vim aqui com minhas amigas e vai ser um dia muito divertido hoje, já começou bem e eu estou animada”, complementou a estudante.

O turista baiano Tailan Nunes, que atua na área de vendas, montou um roteiro diferente para a noite. Ele acompanhou Iguinho e Lulinha e depois foi ver o cantor Zezo, no Arrastapé do 18. “Vão ser dois shows na noite. Vai ser uma correria”, considerou.

Maratona de shows

Além de Iguinho e Lulinha, o oitavo dia de Arraiá do Povo contou com a dupla de irmãs sergipanas Michelle e Julliana, e as cantoras Vitória Freitas e Marília Tavares. Em comum elas têm o fato de terem feito a estreia no Palco Rogério.

A dupla sergipana comentou sobre esse momento. “Estamos trazendo o melhor do forró de vaquejada, muita alegria, coisa boa. É a primeira vez da gente no Palco Rogério, tocamos no Barracão da Sergipe no ano passado”, recordou Michelle. “Estamos ansiosas, mas felizes, ansiosas por esse momento e gratas porque é emocionante”, complementou Julliana.

Na sequência, a roraimense Marilia Tavares, de apenas 18 anos, em sua primeira vez no Arraiá do Povo, trouxe um repertório variado que foi do sertanejo à sofrência. “Tem música pra dançar, vai ter música pra chorar, vai ter música pra se apaixonar, tem música para tudo”, disse a artista.

O último show da noite foi da cantora Vitória Freitas. Com músicas que flertam entre piseiro e vaquejada, a pernambucana também esteve pela primeira vez no Palco Rogério. O Arraiá do Povo foi escolhido para a gravação do clipe da nova música de trabalho da artista,’Olha nos meus olhos’.“Minha primeira vez aqui em Aracaju, em Sergipe, muito feliz para dançar um forró com a galera, ver a galera dançar, tomar uma, paquerar”, brincou Vitória.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Arthuro Paganini