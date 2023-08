Iguinho e Lulinha se preparam para gravação de novo DVD

“Origens” será filmado na quarta-feira, 9 de agosto, no Complexo Agropecuário de Canindé, localizado em Canindé de São Francisco (SE), cidade natal da dupla

Apontados como uma das maiores referências do forró atualmente, Iguinho e Lulinha seguem a todo vapor com os projetos para 2023. Ao decorrer do ano, os irmãos gravaram e disponibilizaram o primeiro DVD de suas carreiras, o “Eu Falei Forró”. Seguindo com o mesmo nome, meses depois lançaram seu mais recente trabalho, um CD com 17 faixas, incluindo algumas regravações. Agora, após um enorme sucesso e um grande reconhecimento do público, os sergipanos anunciam a gravação de “Origens” para 9 de agosto. O novo DVD contará com 15 faixas, entre elas as inéditas “Beijinho de Mel”, “Dois Idiotas”, “Eu e Você” e “Derruba Boi”, e promete participações especiais que irão surpreender a todos, como a de Gustavo Mioto e Delmiro Barros.

Escolhido a dedo pela dupla, o Complexo Agropecuário de Canindé, localizado em Canindé de São Francisco, cidade natal dos artistas, servirá de palco para uma das noites mais especiais de suas trajetórias. Como o próprio nome do audiovisual já diz, o objetivo do show é voltar para as origens de Iguinho e Lulinha da forma mais dinâmica, grandiosa e especial possível. Sob produção audiovisual da Macaco Gordo, comandada por Chico Kertész, criação artística da Loop Designer, responsável por Kaká Samora, e direção e produção geral da Top Eventos e Tapajós Produções, coordenadas por Jeovane Guedes, Tutuchi, Daniel, Geraldo Estrela e Bruno Moura, as filmagens contam com uma ampla equipe de profissionais que já estão a toda velocidade com os preparativos.

Para os interessados, a entrega de 2kg de alimentos não perecíveis dará o direito a 1 ingresso. A retirada poderá ser feita presencialmente a partir desta terça-feira (01) às 16h no Complexo – lembrando que os ingressos podem acabar diariamente mediante a carga de troca. Já para quem é da região, a emissão poderá ser feita a partir do dia 02/08 no site INGRESSO.TECH, podendo ser retirado previamente, porém vale ressaltar que no dia do evento ou até mesmo antes, terá de ser feita a troca do ingresso digital para o físico presencialmente no próprio local do show mediante a entrega do alimento.

“Ficamos muito contentes em anunciar a gravação desse DVD, que já está sendo um sonho realizado para nós. Em todos os trabalhos que nos envolvemos, sempre tentamos colocar um pouco da essência das nossas origens. Nascemos e crescemos no cenário agro com vaquejadas, forró, toadas, tradições rurais e festas, e levaremos isso com a gente pra sempre, independente de onde estivermos. É exatamente essa mensagem que queremos passar”, contou Iguinho. “Somos muito gratos por todo o apoio que recebemos dos nossos pais, familiares e amigos. Todos eles nos viram crescer e chegar até aqui, então nada melhor do que agradecer trazendo o que sabemos fazer de melhor para nossa cidade de origem. Vai ser emocionante, inesquecível e maravilhoso. Ainda temos algumas novidades para contar, então fiquem ligados”, finalizou Lulinha.

Donos da maior agenda de shows do São João 2023, a dupla já ultrapassa 375 milhões de streams somados nas plataformas de música, 3.6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. As mais recentes faixas, como “Sinal”, “Elas Gostam dos Cachorros”, “Origem de Matuto”, “Te Amar Te Amar”, “Brincou de Amor” e muitas outras, conquistaram os amantes do forró e tiveram um grande alcance nas playlists e rankings musicais por todo o país, provando mais uma vez o espaço notório que alcançaram dentro da indústria musical. Agora, mais focados do que nunca, os artistas se preparam para a gravação do segundo DVD da carreira e prometem fazer história em Sergipe.

Foto assessoria

Por Felipe Martins