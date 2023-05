II ALBASE acontece em Aracaju de 23 a 26 do mês de maio

O Segundo Encontro dos Comitês de Bacia Hidrográfica de Alagoas, Bahia e Sergipe – II ALBASE, está sendo realizado na cidade de Aracaju, no Hotel Sesc Atalaia desde o dia 23 e segue até 26 de maio com uma ampla programação acerca do tema. O encontro tem como objetivo promover a integração e troca de experiências entre os comitês de bacias hidrográficas desses três estados brasileiros.

O evento conta com a presença de representantes dos comitês de bacia hidrográfica, gestores públicos, especialistas na área de recursos hídricos, pesquisadores, membros de organizações não governamentais e demais interessados na temática que estão debatendo sobre a água no Nordeste.

O Coordenador do Fórum Sergipano de Bacias Hidrográfica e coordenador evento, Marcos Lázaro, frisou a importância do encontro e afirmou que o é evento uma forma dos especialistas e interessados no tema compartilharem estudos e informações acerca do tema e buscarem uma nova visão dos recursos hídricos dos três estados envolvidos.

O evento conta com o apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe, a Deso, o Governo do estado de Sergipe, Alagoas e Bahia. A expectativa é de que o encontro reúna em média 200 pessoas, entre membros de bacias hidrográficas, alunos de universidades e interessados no tema, durante os três dias de evento.

Luiz Carlos, que é professor e está no evento representando o Fórum Nacional de Bacias Hidrográficas destacou a importância do evento no cenário nacional. “Estou aqui para trazer as experiências dos comitês de bacias a nível de Brasil, pois os temas que serão discutidos na programação tem a ver com todos os comitês do Brasil, e a gente que faz essa gestão nacional tem a facilidade de fazer essa ligação, um elo entre as demandas e experiencias dos comitês de todo o Brasil com os daqui do Nordeste, especificamente de Sergipe, Bahia e Alagoas”.

Ruan e Marília, que representam a Secretaria de meio ambiente e recursos hídricos do estado de Alagoas, informaram que a secretária está sempre apoiando e participando de eventos, buscando o fortalecimento entre os estados. Estão participando do encontro os oito comitês do estado.

Para Elza, que é coordenadora do comitê alagoano de bacias, o encontro é de extrema importância para o fortalecimento da causa. Elza afirmou que a pretensão é que cada vez mais, novos estados se unam para participar do evento, fortalecendo a causa. “Esse evento tem uma importância muito grande na área de recursos hídricos e bacias e nos queremos transparecer, mostrar aos gestores, políticos ao poder público a importância que tem os comitês, para a gente ser olhado com outros olhos”, finalizou.

A representante do Instituto de meio ambiente e recursos hídricos do estado da Bahia, Thamires, falou das suas expectativas a respeito o evento e afirmou que espera que sejam compartilhados o maior número de experiências entre os comitês participantes. Ao todo, estão participando 13 comitês da Bahia.

Welton Luiz, representante da Bahia, falou da importância da união dos três estados para estarem debatendo a respeito de um tema tão importante como é o uso sustentável das águas, e os problemas existente a cerca da temática.

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju e funcionário da Deso, Ricardo Vasconcelos, destacou a relevância do tema: “Eu julgo importantíssimo esse encontro, pois todos os temas discutidos interessam a todos os três estados, que muitos são banhados por rios comuns, então a gente espera que possamos ampliar o intercâmbio das experiências, do conhecimento e traçar estratégias que possam cada vez mais preservar nossos rios”.

O diretor de operações da Deso, Carlos Andes, ressaltou o papel da instituição no evento: “A Deso ela participa de forma a fomentar os encontros, a gente apoia o comitê de bacias, tendo em vista que a Deso é um dos usuários desses recursos hídricos e a razão de ser da Deso é pegar esses recursos hídricos e transformar em água potável e poder oferecer a população sergipana. Então, sempre a Deso tem participação de funcionários, na questão logística, e o incentivo a importância que a gente precisa que esses mananciais eles se perdurem, permaneçam disponíveis para que Deso possa coletar essa água, tratar e entregar a população sergipana”.

