Festival de Inverno de Palmares, em Riachão do Dantas, oficializa a Suíça Sergipana

O II Festival de Inverno de Palmares, povoado localizado no município de Riachão do Dantas, foi um imenso sucesso. Nos dias 11 e 12 de agosto deste ano, o evento, realizado pela prefeitura de Riachão, reuniu milhares de pessoas que foram se divertir ao som de boa música, aproveitarem as manifestações culturais diversas contidas na programação, além de curtirem o friozinha desta época do ano na localidade, em média abaixo dos 16º durante a noite, num cenário deslumbrante e cercado de natureza por todos os lados.

Foram dois dias na Suíça Sergipana vivendo a experiência do lugar mais frio de Sergipe e de um dos povoamentos mais antigos também. Riachão recebeu turistas de diversas partes do país, movimentando a economia, gerando diversas fontes de renda, emprego e oportunidades diversas aos empreendedores locais e de outras regiões.

O público teve a oportunidade de aproveitar o que há de melhor em Cultura, especialmente através da literatura, já que o festival homenageou o renomado escritor Francisco Dantas, riachãoense reconhecido na literatura nacional e internacional, algo que o coloca ao lado de grandes escritores brasileiros.

Além de artesanato, culinária e muita música, conforme a vasta programação divulgada apresentava, o que ajudou a atrair ainda mais turistas de diversas parte do estado e do restante do país.

O grande destaque musical dessa edição foi Alceu Valença que realizou um show histórico levando seus principais sucessos e animando o público na última noite.

O sucesso do Festival se deve ao esforço e comprometimento de uma gestão que tem trabalhado para transformar um município que possui potenciais em diversas áreas a exemplo do turismo Serrano. O evento contou com apoio da comunidade, de uma equipe comprometida e que seguirá oferecendo o melhor para o crescimento desse grande projeto.

Foto assessoria