III Leilão de Bens Móveis Inservíveis supera meta e arrecada mais de R$ 3,4 milhões

O III Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública de 2024 realizado pelo Governo de Sergipe superou a meta e arrecadou mais de R$ 3,4 milhões. Conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Superintendência de Gestão do Patrimônio do Estado (Supat), o certame foi realizado na última sexta-feira, 11, no formato on-line, com aproximadamente 2 mil participantes.

Ao todo, foram disponibilizados, 105 lotes, contendo veículos, sucata de diversos materiais e máquinas pesadas. Todos os bens móveis inservíveis que foram a leilão não estavam mais sendo utilizados na prestação de serviços públicos e foram autorizadas às alienações nos termos das Leis Estaduais nº. 8.845 de 19 de maio de 2021; e 8.905 de 6 de outubro de 2021.

Do total de lotes disponibilizados, 102 foram arrematados e somente três não tiveram licitantes. “Assim como nas edições anteriores, tivemos um resultado extremamente satisfatório. Ao todo, foram arrecadados R$ 3.433.908,26, superando a meta inicial que era de R$ 983.694,94”, destacou o superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado, Wedson Nunes.

Em 2024, o Governo do Estado realizou três leilões, que resultaram na arrecadação de mais de R$ 5 milhões. Ainda este ano, será realizado mais um leilão no formato on-line, permitindo a participação de licitantes de todo o país. Todos os recursos arrecadados serão destinados ao Fundo de Previdência do Estado de Sergipe e aos órgãos do Estado para a realização de investimentos.

