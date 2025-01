ILBJ abre seleção para o projeto “Conectando com a Vida” 2025

Inscrições para jovens e adolescentes de 14 a 24 anos começam no dia 06 de janeiro e seguem até o dia 31, com opções online e presencial

O Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) anuncia a abertura das inscrições para o projeto “Conectando com a Vida” 2025, que tem como objetivo transformar a vida de jovens e adolescentes, conectando-os com oportunidades no mundo do trabalho. A seleção ocorrerá entre os dias 06 e 31 de janeiro de 2025, com opções de inscrição online e presencial.

Com 21 anos de atuação, o ILBJ oferece cursos de informática, cidadania e trabalho, português e matemática, além de oficinas de inglês e libras. O projeto também inclui atividades socioeducativas como voto cidadão, sergipanidade, gincana interdisciplinar, consciência negra e projeto de sustentabilidade, preparando os alunos para os desafios do mercado de trabalho.

O projeto é voltado para jovens e adolescentes de 14 a 24 anos que estejam cursando a partir do 6º ano do ensino fundamental ou já tenham concluído o ensino médio em escola pública, sem vínculo com faculdade ou curso técnico, e que residam no estado de Sergipe.

As inscrições podem ser feitas de forma online, através do site ilbj.org.br, ou presencialmente na sede do ILBJ, localizada na Avenida Barão de Maruim, 442 – Centro, de segunda a quinta, das 8h às 11h e das 14h às 17h; e na sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Para efetuar a matrícula, os candidatos selecionados deverão apresentar os seguintes documentos: uma foto 3×4 recente; declaração escolar (original) ou histórico de conclusão de curso (cópia); RG e CPF (originais e uma cópia de cada); cópia de comprovante de residência; número de telefone; e carteira de vacinação. Os candidatos aprovados na seleção presencial já sairão matriculados.

Sobre o ILBJ:

O Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) é uma organização sem fins lucrativos que atua há 21 anos em Sergipe, promovendo a inclusão social e profissional de jovens e adolescentes através da educação e da qualificação profissional.

Serviço:

O quê: Seleção para o projeto “Conectando com a Vida” 2025

Quando: 06 a 31 de janeiro de 2025

Onde: Inscrições online pelo site ilbj.org.br ou presencialmente na sede do ILBJ (Avenida Barão de Maruim, 442 – Centro)

Horário de atendimento presencial: Segunda a quinta, das 8h às 11h e das 14h às 17h; sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Por Marcelo Carvalho – foto ascom ILBJ