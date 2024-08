ILBJ e MPT firmam parceria para capacitação digital de jovens

ILBJ e Ministério do Trabalho firmam parceria para capacitação digital de jovens sergipanos

O Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) acaba de estabelecer uma parceria estratégica com o Ministério do Trabalho e Emprego, visando transformar o horizonte profissional de centenas de jovens em Sergipe. O acordo, formalizado por videoconferência na última quinta-feira (1º), posiciona o ILBJ na vanguarda da formação digital para o mercado de trabalho contemporâneo.

A iniciativa integra o Instituto à rede de promotores da Escola do Trabalhador 4.0, programa que democratiza o acesso à capacitação em tecnologias digitais. Valéria Freire, gerente e coordenadora pedagógica do ILBJ, celebra: “É extraordinário! Buscamos sempre oferecer aos jovens possibilidades formativas alinhadas com nossa proposta e o Projeto Conectando com a Vida.”

Magno Rogério Carvalho Lavigne, secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, ressalta: “No atual cenário laboral, o acesso às ferramentas digitais é crucial. O conceito tradicional de emprego está em transformação.”

Fruto da colaboração entre o Ministério e a Microsoft, a Escola do Trabalhador 4.0 disponibiliza gratuitamente mais de 100 trilhas de qualificação e 140 cursos, do letramento digital à inteligência artificial. Ao concluírem, os participantes receberão certificados chancelados pelo Ministério, Microsoft e ILBJ.

O Superintendente do Trabalho em Sergipe, José Cláudio Barreto, enfatiza o papel do Instituto: “O ILBJ possui um know-how reconhecido em todo o estado. É uma entidade premiada, com serviços de excelência.”

Para os jovens atendidos, a parceria representa oportunidades inéditas. Valéria acrescenta: “O mundo do trabalho é um conceito central em nossa pedagogia. Essa nova formação amplia horizontes e oferece o que eles mais necessitam: oportunidades.”

Além da capacitação técnica, a iniciativa prepara os jovens para os desafios profissionais contemporâneos. O módulo Cidadania e Trabalho do ILBJ, que já abordava direitos trabalhistas, agora se fortalece com os cursos da Escola do Trabalhador 4.0.

Lavigne destaca: “A força do governo está na união com a sociedade civil, instituições e educadores”, reafirmando o compromisso federal com a educação e qualificação profissional.

Esta parceria consolida o compromisso do ILBJ com a formação integral dos jovens sergipanos, preparando-os não só para os empregos atuais, mas para as carreiras futuras. Representa um avanço significativo para Sergipe e um modelo de cooperação entre governo e sociedade civil, com potencial de impacto positivo na vida de centenas de jovens.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho