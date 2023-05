Imprensa FM já é uma realidade no estado de Sergipe

No dia 12 de maio, uma reunião foi realizada em Aracaju com o objetivo de tratar da implantação e inauguração da Rádio Imprensa FM. O Diretor Geral, Fernando Cabral, e outros membros do conselho comunitário se reuniram na atual sede do Sindicato dos Radialistas de Sergipe para discutir aspectos administrativos e tomar decisões para a estruturação da rádio.

“Recebo com imensa alegria a chegada de nossa Rádio, pois há dez anos a instituição vem lutando e no dia 28 de Abril foi publicado no Diário da União a autorização de funcionamento da Imprensa FM e hoje estamos aqui tratando de alguns aspectos administrativos e tomando algumas decisões para nossa estruturação”, explicou Fernando Cabral.

Fernando Cabral expressou sua alegria pela chegada da rádio, que vinha sendo esperada há 10 anos. Em 28 de abril, a autorização de funcionamento da Imprensa FM foi publicada no Diário Oficial da União, o que permitiu que a equipe pudesse avançar com os preparativos para a inauguração. A previsão é que a fase experimental seja iniciada em 90 dias, e todos aguardam ansiosamente a publicação da Autorização de Radiofrequência pelo Ministério da Comunicação.

“Aguardamos a nossa Imprensa FM, 105,9, nos próximos 90 dias, possivelmente será nosso presente do dia dos Radialistas”, concluiu Fernando Cabral.

A inauguração da Imprensa FM, que funcionará na Av. João Ribeiro com o número 105,9, está prevista para ser um presente de Dia dos Radialistas, segundo as palavras de Fernando Cabral. Além dos representantes da Rádio Imprensa FM e do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, a reunião contou com a presença de diversas entidades, como Sinttra, Sintrase, Faapise, Asaprevi e Sintra.

Com a implantação da Rádio Imprensa FM, a comunidade de Aracaju poderá contar com mais uma opção de entretenimento e informação, e a equipe está trabalhando incansavelmente para fazer dessa iniciativa um sucesso.

Fonte e foto assessoria