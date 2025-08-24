Imprensa Oficial de SE celebra 130 anos de registro de atos do Governo

Neste domingo, 24, a Imprensa Oficial de Sergipe (Iose) completa 130 anos. Já no próximo 1º de setembro, o estado celebra o marco efetivo da circulação do primeiro Diário Oficial (DO) de Sergipe, ocorrido em 1895. Ao longo desses anos, o órgão e a publicação têm ajudado a documentar os atos oficiais do Governo do Estado, assim como fatos e interesses do povo sergipano.

O governador Fábio Mitidieri explica que o veículo de comunicação oficial do governo contribui para a transparência e a legalidade da administração. “A Imprensa Oficial, por meio do Diário Oficial, leva os atos do governo à toda a população, mas não só isso. Ela também representa a história de Sergipe, registrada em Leis, Atos, Decretos e publicações, por mais de um século. Por meio dela, nossa história e tradição estão documentadas e isso precisa ser valorizado”, destaca.

Para o diretor-presidente da Iose, Francisco Gualberto, a empresa cumpre o importante papel de guardar e disponibilizar a história do Estado para a população. “Quando não temos nossa história preservada, fica difícil comparar o presente e projetar o futuro porque se perde o parâmetro. Portanto, esse aspecto, por si só, reveste-se de grande importância”, ressalta. Outro aspecto destacado por ele é que a Imprensa Oficial é a casa da fé pública, pois, quando o governador do Estado sanciona uma lei, ela é finalizada com a publicação no Diário Oficial. “Ou seja, essa lei passa a ter valor ou fé pública a partir da publicação no Diário Oficial. Isso vale para as ações de governo, decretos, leis e outras decisões, mas, também, para muitas questões da iniciativa privada”, reforça.

Em seus 130 anos, a Imprensa Oficial de Sergipe passou por modernizações, com foco em tornar cada vez mais seguro e acessível seu conteúdo. “Recentemente, modernizamos todos os equipamentos relacionados à publicação do Diário Oficial. Hoje, temos equipamentos modernos, com tecnologia avançada, para que o diário seja o mais perfeito possível”, diz Francisco Gualberto. O diretor acrescenta que a Iose tem, também, um contrato com uma empresa que fornece o software mais moderno da área, incluindo um software reserva, “o que garante a qualidade e nos dá segurança quanto à publicação”, assegura.

Desde 2023, o DO passou a disponibilizar, também, alguns dos principais conteúdos jornalísticos diários produzidos pela Comunicação do Estado, contextualizando as ações do Estado em prol dos sergipanos, como destaca o secretário de Estado da Comunicação Social, Cleon Nascimento. “Buscamos deixar o Diário Oficial mais dinâmico e informativo, inserindo, nas duas primeiras páginas, as principais notícias do dia, para aproximar ainda mais a população da atuação do governo. Além de ser um veículo essencial para a transparência da gestão pública no presente, o DO se consolidou como um documento de grande valor histórico, preservando a memória e os registros oficiais do Estado”, destaca.

Assinatura eletrônica e editora

Além da publicação do Diário Oficial do Estado, a Iose é responsável pela Editora Diário Oficial de Sergipe (Edise) e oferta o serviço de Registro de Certificação Digital. “A maioria dos ambientes públicos e privados, atualmente, não trabalha mais apenas com assinatura de base física e, sim, com assinatura eletrônica. Temos um software de qualidade para assinatura eletrônica, inclusive para a iniciativa privada, com menor preço”, garante Gualberto, ao informar que o serviço é muito solicitado por advogados, médicos, gestores e outros profissionais tanto da iniciativa pública quanto da privada.

Já a Edise, inaugurada em 2009, tem a missão de levar o leitor a aproximar-se da cultura sergipana, por meio de obras escritas, principalmente, por autores locais, as quais exibem os costumes e as crenças dos sergipanos, além de publicar livros de personalidades que contribuíram para a história de Sergipe e do país. A Editora Diário Oficial de Sergipe também é responsável pela revista Caçuá, desde 2023, e, anteriormente, pela circulação da Cumbuca, publicações voltadas a aspectos culturais do estado, com textos e imagens que englobam música, dança, literatura, teatro, folclore e várias outras vertentes da cena cultural sergipana.

História

A história da Imprensa Oficial de Sergipe tem início a partir da Lei 106, de 5 de dezembro de 1894, quando o presidente do Estado, Manoel Prisciliano de Oliveira Valladão, vê a necessidade, no início da República, de publicizar oficialmente os atos da presidência. A lei deu a garantia de aquisição da tipografia, que daria início a impressão do Diário Oficial e foi sancionada em 24 de agosto de 1895. Já em 1º de setembro daquele ano aconteceu a circulação do primeiro Diário Oficial de Sergipe, criando, oficialmente, a Imprensa Oficial sergipana.

Segundo a historiadora Edna Matos, a criação da Imprensa Oficial de Sergipe acontece em um momento em que, tanto nacional quanto localmente, o sistema republicano, após a crise da Monarquia, tentava se institucionalizar e se adequar para que o Brasil entrasse numa era de desenvolvimento capitalista. Esse movimento repercute, também, em Sergipe, uma vez que, nas décadas anteriores, já havia no estado grupos e jornais que discutiam as ideias republicanas e clamavam por reformas. “Em Sergipe, considerava-se que muitas coisas estavam atrasadas e precisavam de modernização. Entre essas dimensões, estava, ainda, a imprensa. A criação do Diário Oficial expressa o desejo de também modernizar a forma como o poder se comunicava com a sociedade”, explana.

A pesquisadora pontua que o órgão de imprensa oficial divulgava ações, acontecimentos e opiniões, que ajudaram a consolidar o regime republicano em terras sergipanas. “Era uma forma de imprensa mais organizada, mais profissionalizada, com características capitalistas, que, por ser a porta das mensagens, dos interesses e da modelagem política do Estado republicano, tinha exatamente essa missão e perfil. E foi fundamental, trazia informações sobre agricultura, economia, impostos e, também, muitas notícias de outras partes do país, ou seja, não era um órgão apenas da divulgação do que estava acontecendo internamente no Estado e foi extremamente importante por ser um veículo de informações, notícias e conhecimentos muito amplo”, contextualiza.

Foto: Erick O’Hara