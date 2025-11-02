INASP leva unidade móvel a Capela e beneficia mais de 200 mulheres com exames

Ação em alusão à campanha Outubro Rosa foi realizada em parceria com o Município

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público (INASP), comprometido com sua missão de ampliar o acesso da população a serviços essenciais de saúde, celebra o sucesso da ação do Outubro Rosa em Capela (SE). Durante três dias, entre os dias 29 e 31 de outubro, a Carreta da Mulher atendeu 220 mulheres, oferecendo exames gratuitos de mamografia, orientações sobre autocuidado e prevenção do câncer de mama, reforçando o impacto positivo da iniciativa para a comunidade local. O INASP é uma organização social que atua em nove municípios, sendo quatro na Bahia e cinco em Sergipe, auxiliando na execução de serviços de saúde, educação, assistência social, administração pública e infraestrutura.

A representante do INASP, Sônia Lima, destacou a importância da ação e explicou a presença da organização em Capela. “Estamos muito felizes em levar a Carreta da Mulher a Capela e proporcionar exames gratuitos para tantas mulheres. A prevenção salva vidas, e nosso objetivo é oferecer acolhimento, orientação e atendimento humanizado a todas”.

A ação também foi marcada por depoimentos de mulheres atendidas, que reforçaram a importância da prevenção. “A mamografia é muito importante, porque ajuda a descobrir o câncer de mama cedo. Toda mulher precisa cuidar de si, se tocar todos os meses para ver se tem alguma alteração. Se cuide, se ame e valorize sua saúde”, destacou a dona de casa, Jailene Cruz.

A professora Sirley Santana, de 42 anos, realizou sua primeira mamografia. “É um momento de prevenção e conscientização. Quero cuidar de mim agora para ter uma vida melhor no futuro. A mensagem que deixo é que as mulheres se cuidem, se amem e se previnam. O câncer de mama não escolhe raça, cor ou condição social”.

A técnica em radiologia Luana, responsável pelos exames, explicou o papel preventivo da mamografia. “A mamografia é muito importante para a prevenção do câncer de mama, pois o câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no Brasil”, alertou.

Durante os três dias de ação, muitas mulheres realizaram a mamografia pela primeira vez, recebendo não apenas o exame, mas também informações sobre prevenção e acompanhamento médico regular. A iniciativa reforça o compromisso do INASP com a promoção da saúde, prevenção de doenças e cuidado próximo da comunidade.

Outubro Rosa

Além da ação da Carreta da Mulher em Capela, o INASP desenvolveu campanhas educativas e atividades de conscientização em sua sede, em Paripiranga (BA), e nos demais municípios em que atua. Foram realizadas palestras sobre prevenção ao câncer de mama, além da distribuição de panfletos informativos, abordando temas como autoconhecimento corporal e a importância do acompanhamento médico regular. Na sede do INASP, também foram oferecidas consultas ginecológicas e exames, ampliando o acesso da população a serviços essenciais de saúde e reforçando o compromisso da organização com a prevenção e o cuidado próximo da comunidade.

Texto e foto NV Assessoria