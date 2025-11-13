Inauguração da agência do Sicredi será nesta sexta-feira, às 16 horas em Estância

Está marcada para acontecer nesta sexta-feira, 14, a solenidade de inauguração da agência do banco SICREDI nem Estância. De acordo com o senhor Paulo, da assessoria de comunicação, a inauguração ocorrerá a partir das 16h, com as presenças do Dr. Hermano Marinho, presidente do SICREDI e do presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Sergipe (OCESE/SE).

Haverá ainda, durante a inauguração do SICREDI, a inauguração de dois relógios públicos que estão instalados na Rua Capitão Salomão e na Praça Barão do Rio Branco, ofertados ao município pelo SICREDI.

A agência do SICREDI, está localizada na Praça Orlando Gomes, antigo Jardim Velho, em Estância.

SICREDI NO BRASIL

Criado em 1995, após resolução do Conselho Monetário Nacional que autorizou as cooperativas de crédito a constituírem bancos comerciais, foi o primeiro banco cooperativo privado brasileiro. Promove o acesso do Sistema ao mercado financeiro, desenvolve e disponibiliza produtos e serviços financeiros. É responsável pela estrutura centralizada de gestão de riscos do Sistema e administração em escala dos recursos. Tem como parceiro estratégico o Rabo Partnerships B.V.

A participação acionária do Banco é composta pela SicrediPar com 91,62% e pelo Rabo Partnerships B.V. com 8,38%.

O Sicredi está presente em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, totalizando mais de 2.000 agências em mais de 1.400 municípios. Eles também atuam em mais de 200 cidades como a única instituição financeira fisicamente presente.

Para ser mais específico, o Sicredi tem uma estrutura que inclui cinco centrais regionais que atuam como elo entre as cooperativas singulares e a estrutura nacional. Essas centrais estão localizadas em: Porto Alegre (Central Sicredi Sul/Sudeste), Curitiba (Central Sicredi PR/SP/RJ), Cuiabá (Central Sicredi Centro Norte), Goiânia (Central Sicredi Brasil Central), João Pessoa (Central Sicredi Nordeste).

Além disso, várias cooperativas singulares atuam em diferentes regiões do Brasil, como a Sicredi Planalto Central que está em Goiás, oeste da Bahia, noroeste de Minas Gerais e Distrito Federal. A Sicredi Raízes atua no noroeste do Rio Grande do Sul, extremo-oeste de Santa Catarina e centro de Minas Gerais. A Sicredi União RS atua em 39 municípios do noroeste e Missões do Rio Grande do Sul e em 22 municípios da região Sul do Espírito Santo. Há também a Sicredi Norte, atuando em 20 municípios do Pará, incluindo Belém.

SICREDI EM SERGIPE

O Sicredi possui várias agências em Sergipe, incluindo em Aracaju, Tobias Barreto, Lagarto e Estância. A cooperativa também está presente em Nossa Senhora da Glória e Farol.

Em Aracaju, a sede da Sicredi Serigy está localizada na Rua José Carvalho Pinto, 280, Jardins. Além disso, há uma unidade de atendimento na Rua Bahia, 1222, Siqueira Campos. Em Tobias Barreto, a agência fica na Avenida 7 de Junho, 190, Centro. Em Lagarto, a unidade está localizada na Travessa Santa Luzia, Povoado Colonia Treze, 236.

O Sicredi também está expandindo suas operações nesta sexta-feira, 14, com uma agência em Estância. O prédio está sendo construído nas proximidades da Praça Orlando Gomes, parte central desta cidade.

Por Magno de Jesus