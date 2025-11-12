Inauguração da Boutique Fênix no CRAM celebra o fortalecimento das mulheres lagartenses

O projeto, realizado em parceria com a Prefeitura de Lagarto, promove solidariedade e dignidade por meio da arrecadação e doação de roupas e acessórios às mulheres assistidas

Um novo espaço dedicado à valorização e à autonomia das mulheres foi inaugurado nesta terça-feira ,11, no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM). A Boutique Fênix nasce com o propósito de promover dignidade, acolhimento e novas oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade, simbolizando o recomeço e a força de quem decide reconstruir a própria história.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), e o Poder Judiciário, representado pela juíza Dra. Patrícia Cunha, que uniram esforços para transformar solidariedade em ação concreta.

A Boutique Fênix foi criada com o objetivo de arrecadar e doar roupas, calçados e acessórios para mulheres atendidas pelo CRAM. Mais do que um local de doações, o espaço oferece uma experiência de acolhimento e cuidado, permitindo que cada mulher escolha as peças de forma respeitosa e humanizada.

A proposta vai além do vestuário: busca fortalecer a autoestima, promover pertencimento e contribuir para a reconstrução de vidas.

Durante a cerimônia de inauguração, a secretária Suely Menezes destacou a importância da iniciativa e agradeceu a parceria. “A Boutique Fênix é um gesto de amor e esperança. Aqui, cada peça representa solidariedade e cada mulher representa um recomeço. Essa parceria com a Dra. Patrícia Cunha mostra o quanto podemos transformar vidas quando unimos forças em prol de um propósito comum: o fortalecimento das mulheres e o enfrentamento à violência”, afirmou.

O evento contou com a presença de representantes da gestão municipal, profissionais do CRAM, equipe da Sedest, representantes da OAB regional, representantes do judiciário, mulheres atendidas pelos serviços da rede de proteção e da secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Daniele Garcia, que destacou a importância da união de esforços para o enfrentamento à violência e a redução dos casos de feminicídio.

Daniele ressaltou que iniciativas como a Boutique Fênix representam o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres e o poder transformador das parcerias que se somam por um propósito comum: o bem e a proteção das mulheres.“Precisamos, cada vez mais, unir forças. Só com essa união conseguiremos mudar os números e transformar realidades. É fundamental combatermos a cultura machista e misógina que ainda tenta nos colocar em posição de inferioridade. Contem incondicionalmente com o nosso apoio para seguir fortalecendo ações como esta, que acolhem, valorizam e dão novas oportunidades às mulheres”, destacou.

Durante a inauguração, a juíza Dra. Patrícia Cunha agradeceu a todos que contribuíram para a realização da Boutique Fênix e destacou o simbolismo da data em que o projeto nasceu. “Hoje é um dia de gratidão e de esperança. A Boutique Fênix representa mais do que um espaço físico, simboliza recomeços, acolhimento e dignidade. Esse projeto nasceu no dia 7 de agosto, data em que celebramos o aniversário da Lei Maria da Penha, o que o torna ainda mais especial. É uma lembrança viva de que a luta pela proteção e valorização das mulheres deve ser contínua e fortalecida a cada dia. Agradeço de coração a todos que se dedicaram, contribuíram e acreditaram neste sonho”, afirmou.

A Boutique Fênix reforça o compromisso da Prefeitura de Lagarto com o cuidado, o acolhimento e a promoção da autonomia das mulheres, transformando gestos simples em oportunidades reais de recomeço.

Texto e foto assessoria