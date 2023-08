Inauguração do CAEE: Promovendo a inclusão educacional em General Maynard

No dia 11 de agosto de 2023, a cidade de General Maynard estará celebrando um momento histórico para a educação inclusiva: a inauguração do CAEE (Centro de Atendimento Educacional Especializado). O evento promete reunir autoridades, educadores, pais e alunos, que terão a oportunidade de testemunhar a concretização de um projeto que visa promover a inclusão e o desenvolvimento pleno de estudantes com necessidades especiais.

O CAEE é um espaço especialmente projetado para atender alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Com uma estrutura moderna e adaptada, o centro oferecerá recursos e profissionais capacitados para garantir uma educação de qualidade e inclusiva, respeitando as necessidades individuais de cada estudante.

O prefeito Valmir de Nira ressaltou a importância do CAEE para a cidade: “Estamos dando um passo significativo rumo à inclusão e ao respeito à diversidade em nossa educação. O CAEE será um espaço onde cada aluno terá a oportunidade de desenvolver suas potencialidades e receber o suporte necessário para alcançar seus objetivos”.

Além disso, a secretária de Educação, Kátia Cilene, destacou o compromisso da gestão municipal com a educação inclusiva: “O CAEE é resultado de um trabalho coletivo, envolvendo professores, gestores, pais e toda a comunidade escolar. Estamos empenhados em oferecer uma educação de qualidade, que valorize a diversidade e promova a igualdade de oportunidades para todos os nossos alunos”.

A inauguração do CAEE representa um importante avanço para a educação inclusiva em General Maynard. A partir de agora, os alunos com necessidades especiais terão um espaço acolhedor e adequado para seu desenvolvimento, garantindo o acesso a uma educação de qualidade e a oportunidade de alcançar seu pleno potencial.

Texto e imagem assessoria