Inaugurado oficialmente o ICTec do Senac do estado de Sergipe

Unidade é um um marco na trajetória da instituição, reforçando o compromisso com a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico de Sergipe

O Senac Sergipe inaugurou mais uma unidade de ensino profissional. Na noite de 30 de abril, o Polo Senac de Inovação, Ciência e Tecnologia (ICTec) abriu oficialmente as portas para o público. O prédio leva o nome de Marcelo Oliveira, empresário sergipano, ocupava a primeira vice-presidência da Fecomércio quando faleceu em 2011.

“Marcelo era determinado e gostava de ajudar o próximo. Fico muito grato com essa justa homenagem”, pontuou o presidente do Sistema Comércio de Sergipe, Marcos Andrade, amigo muito próximo do homenageado.

O ICTec consolidou-se como um marco na trajetória da instituição, reforçando o compromisso com a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico de Sergipe.

“Este Polo será um equipamento único e exclusivamente voltado para essa área, na qual teremos uma faculdade, trabalhando junto com as escolas de nível superior, todos unidos e envolvidos neste momento ímpar na história de Sergipe. Aqui será uma escola que buscará soluções para os problemas dos empresários. Nós representamos os empresários, Fecomércio-Sesc-Senac é um sistema mantido por eles. Estamos todos envolvidos na melhoria tecnológica. Os alunos do Senac terão um equipamento de primeiro mundo em Sergipe e que vai fazer a diferença na vida de muita gente”, declarou Marcos Andrade.

O diretor regional do Senac Sergipe, Nilson Lima, ressaltou a união da família Fecomércio e o compromisso com a classe empresarial sergipana. “O Sistema Fecomércio é uma grande família. Hoje é o lançamento de um marco. Uma nova era para o Senac em Sergipe. A visão que norteou a construção desse Polo de Inovação, Ciência e Tecnologia é de futuro. Teremos um compromisso ainda maior com a classe empresarial sergipana, nossos projetos integradores realizados pelos instrutores e aprendizes, agora vão adquirir um ingrediente especial para partilhar com empresários de Sergipe, as suas necessidades e demandas” expressou.

Para o secretário especial de Planejamento, Orçamento e Inovação de Sergipe, Júlio Filgueira, o ICTec representa uma inspiração para o Governo do Estado de Sergipe. “Esperamos ter neste local um laboratório de inspiração e motivação. O Sistema S é por excelência um grande local de trabalho, de teste, de prototipação das políticas públicas. O Senac nos dá um grande ensinamento”, pontuou.

Para Fábio Andrade, secretário de Turismo de Aracaju, o novo empreendimento educacional representa oportunidade e acolhimento. “Aracaju ganha um grande polo de oportunidades , e para isso conta com sistema S que faz excelente acolhimento. A cidade ganha toda essa estrutura, em um local importante, muito próximo do centro que a gente quer trazer oportunidades, com tecnologia, buscando nossa história, para que a gente possa reviver o centro”, disse.

Parceria

A assessora de Inovação Educacional do Senac, Cristiane Tavares, explicou que o Polo Senac trará uma série de inovações para a educação profissional no contexto do Senac Sergipe, por meio de várias ações como o desenvolvimento de pesquisas na área tecnológica e produção científica do corpo técnico educacional.

“Além disso, o ICTec estará com uma parceria tríplice hélice, formada pelo Governo, academia e empresas proporcionando um estudo sobre as demandas do mercado, para que o Senac possa oferecer o produto ideal para as necessidades de cada ator do ecossistema de inovação, o qual a partir de agora fazemos parte. Teremos a qualificação do corpo técnico, ações que envolvem tecnologia, inovação com o desenvolvimento de novas e ágeis metodologias, tudo isso para proporcionar ao nosso público-alvo e contribuintes, a melhor qualidade nos serviços prestados”, completou Cristiane.

Homenageado

O empresário sergipano Marcelo Oliveira, falecido em 2011, deixou um importante legado no setor do comércio. Foi vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE).

Em sua fala, a viúva do homenageado, Renilza Oliveira, agradeceu a homenagem em reconhecimento ao amor e à dedicação de seu esposo ao sistema Fecomércio. “Estou deslumbrada. Marcelo lutou a vida toda pelo Sesc e Senac. Ele tinha um amor muito grande, lutava por tudo isso. Todos estão de parabéns, esse Polo vai ajudar muitas pessoas. Obrigada a todos pela honraria”, finalizou.

Estiveram presentes na solenidade de inauguração do Polo Senac de Inovação, Ciência e Tecnologia (ICTec), diretores, conselheiros e gestores do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, colaboradores, empresários do comércio de bens, serviços e turismo e instrutores do Senac Sergipe, representantes do Governo do Estado de Sergipe, da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), familiares do homenageado e sociedade civil.

Senac SE