Incêndio atinge bar e restaurante localizado na Praia do Robalo em Aracaju

O Corpo de Bombeiros Militar registrou na tarde desta quinta-feira (08) um incêndio no bar e restaurante Dedinho de Prosa, localizado na região da Praia do Robalo, em Aracaju.

As chamas foram controladas pelas equipes de corpo de bombeiros. Ninguém ficou ferido. Houve apenas danos materiais.

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe do Dedinho de Prosa reforçou que está empenhada na apuração do caso e na retomada das atividades. “É com grande tristeza que informamos que nosso bar sofreu um incêndio […] Felizmente, ninguém se feriu, e todas as medidas de segurança foram tomadas imediatamente para garantir a integridade de nossos colaboradores que estavam no local, pois estávamos em reforma”, diz o comunicado.

Foto reprodução redes sociais