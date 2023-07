No inicio da tarde desta terça-feira (11), um incêndio atingiu uma fábrica de ração, no Povoado Mata do Peru, no município de Simão Dias.

Segundo informações passadas pelos bombeiros, o incêndio ocorreu por volta das 14 horas e causou apenas danos materiais, o fogo foi controlado rapidamente pela guarnição do município de Lagarto.

Segundo o proprietário, algumas pessoas sofreram queimaduras leves, foram atendidas em um hospital da região e liberadas.

Foto CBM