Incêndio destrói completamente uma lanchonete na Praça Barão de Santa Rosa no município de Simão Dias

Um incêndio ocorrido na noite desta sexta-feira (17) destruiu completamente uma lanchonete localizada na Praça Barão de Santa Rosa, no centro da cidade de Simão Dias e deixou dois funcionários levemente feridos.

As informações são de que funcionários da lanchonete e populares agiram rápido e debelaram as chamas com ajuda de caminhões-pipa da prefeitura.

O Corpo de Bombeiros de Lagarto foi acionado, fez o rescaldo, isolou o prédio e retirou os botijões do local.

Com informações e foto de Simão Dias Agora