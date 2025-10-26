Inclusão e acessibilidade garantem diversão na Vila da Criança

Estruturas adaptadas e brinquedos inclusivos reforçam o compromisso do Governo de Sergipe com o direito ao brincar

A Vila da Criança segue encantando o público com experiências que unem lazer, cultura e cuidado com a inclusão. Promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), o evento tem se consolidado como um espaço de convivência e aprendizado, onde todas as crianças podem participar das atividades de forma igualitária e segura.

Nesta edição, a acessibilidade ganhou destaque com brinquedos infláveis, cama elástica e estruturas adaptadas, pensadas para atender crianças com diferentes necessidades. A proposta é garantir que o direito ao brincar seja universal, oferecendo diversão, conforto e autonomia a cada participante.

Além dos brinquedos acessíveis, a Vila conta com equipe de apoio, áreas de descanso adaptadas e sinalização adequada, criando um ambiente acolhedor para famílias e visitantes. Para o monitor Isaac Richard, a inclusão é um dos pontos mais importantes da Vila da Criança, especialmente quando se trata do direito ao lazer. “É gratificante ver todos participando, inclusive as crianças com deficiência, se divertindo e sorrindo. Vale ressaltar que para as crianças menores, também temos brinquedos adequados, que garantem segurança e tranquilidade para os pais.”

Visitando o espaço pela segunda vez, Andrea Bonfim levou a neta Ana Bonfim, de 11 anos, e contou que a Vila da Criança tem sido um momento especial de diversão para toda a família.”Foi uma grande oportunidade que deram para as crianças se divertirem, tanto durante a semana quanto nos finais de semana. É lindo ver desde os bebês até os maiores aproveitando juntos cada espaço, dos brinquedos infláveis à roda-gigante e às casinhas temáticas. Vim na semana passada com parte da família e hoje voltei com outros. Todos adoram”, relatou.

A educadora Cleide Santos veio de Pacatuba, na região do Baixo São Francisco, acompanhada de 30 crianças com idades entre 7 e 14 anos, para aproveitar a programação da Vila da Criança. Cleide destacou a importância da iniciativa, especialmente para o público que representa. “Trabalhamos com crianças em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes não têm o privilégio de estar em espaços de lazer como este. É emocionante ver a alegria nos olhos delas. É muito bonito ver o cuidado do Governo do Estado com a primeira infância e com o futuro do nosso estado. Estão todos de parabéns por um evento tão grandioso e inclusivo”, afirmou.

Direto de Salvador, Núbia Ferreira aproveitou o fim de semana em Aracaju ao lado da filha Carla e da neta Morena, de seis anos. Ela contou que costuma visitar Sergipe para relaxar e acabou se encantando com a surpresa de encontrar a Vila da Criança na orla. “Sou apaixonada por essa cidade e sempre venho para fugir da agitação de Salvador. Hoje viemos apenas passear e, por sorte, nos deparamos com essa beleza de evento. Minha netinha se divertiu do começo ao fim! Sergipe está de parabéns, é lindo ver o cuidado em oferecer lazer para todos os públicos”, destacou.

Luan Davi, de 11 anos, não escondeu a empolgação ao participar das atividades da Vila da Criança. Entre os brinquedos infláveis e as atrações interativas, ele aproveitou cada momento e resumiu a experiência com brilho nos olhos. “É tudo muito legal, parece um lugar mágico! Aqui a gente brinca, faz novos amigos e se diverte de verdade. Eu queria que tivesse isso todo fim de semana”, disse

Vila da Criança

O espaço segue oferecendo uma diversidade de opções, como teatro, arena gamer, cinema, parque de diversões, roda-gigante, brinquedos acessíveis, casas temáticas e minicidade.

O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese.

Ascom Funcap – Foto: Julia Rodrigues

