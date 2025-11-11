Inclusão em movimento: Estância encerra 1ª edição histórica dos Parajogos Estudantis

A Prefeitura de Estância encerrou, na manhã desta segunda-feira, 10 de novembro, a 1ª edição dos Parajogos Estudantis, promovida pela Secretaria Municipal da Educação (SEME). A cerimônia aconteceu a partir das 8h, na Quadra de Esportes Virgílio Lima (anexo à Escola João Nascimento Filho), palco das atividades que, desde o dia 7, reuniram estudantes de oito escolas da rede municipal em um evento marcado pela inclusão e pela superação.

A finalidade da iniciativa tem sido incluir os estudantes neurodivergentes em práticas esportivas, bem como promover a igualdade de oportunidades. Com isso, o evento também tem estimulado áreas como concentração, atenção, cognição e interação social.

Durante quatro dias, 89 alunos participaram de modalidades adaptadas, como dama, dominó, boliche, estafeta, futsal, queimado e cabo de guerra. Mais do que competição, os Parajogos aconteceram em caráter lúdico-educativo, reforçando valores de convivência, respeito, cooperação, e promovendo oportunidade de igualdade.

Segundo a chefe da Divisão da Educação Especial da SEME, Natane de Oliveira Menezes, o evento tem representado um marco no fortalecimento das políticas públicas voltadas à educação inclusiva.

Os Parajogos têm mostrado que o esporte é uma ferramenta de transformação. Cada estudante tem vivido momento de alegrias, aprendizado e superação — ela tem afirmado. “A iniciativa da SEME tem reforçado o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento integral dos alunos, em especial os neurodivergentes, e tem consolidado Estância como referência em ações que unem educação, inclusão e cidadania”, ressaltou o secretário municipal da Educação, João Luís.

“Encerramos com sucesso os Parajogos Estudantis. Este evento reforça nosso compromisso inegociável com a Educação Inclusiva e a igualdade de oportunidades em Estância. O esporte transforma! Parabéns aos atletas! Vocês são a prova de que Estância é referência em inclusão. Agradeço à SEME e a todos os envolvidos. Vocês ajudaram a consolidar Estância como uma referência em inclusão. Parabéns aos nossos atletas! Vocês são os verdadeiros campeões e a inspiração para continuarmos investindo no desenvolvimento integral de cada aluno da nossa rede”, discorreu o prefeito André Graça.

Por Genilson Máximo – Fonte: SECOM