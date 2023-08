Independente FC emite nota contra Fake News direcionada a Marcelo Carregosa

Nesta sexta-feira, 11, assessoria de comunicação do Independente Futebol Clube emitiu uma Nota Oficial sobre as acusações publicadas em um blog do município de Simão Dias. A matéria caluniosa visa macular a imagem do empresário e entusiasta do esporte simãodiense, Marcelo Carregosa.

Segue nota publicada nas redes sociais do clube:

NOTA OFICIAL

Na noite de ontem, fomos pegos de surpresa com a fake news publicada pelo site “Simão Dias Agora”, que já é conhecido por ser usado para cunho político, acusando Marcelo Carregosa e a atual gestão do Independente de Simão Dias de estar na lista da operação que está investigando resultados esportivos. Reiteramos que a investigação está sendo feita em uma partida do ano passado, quando era outra gestão que estava a frente do clube. A gestão atual assumiu em janeiro de 2023 e vem fazendo um trabalho inédito na cidade, com diversos parceiros locais apoiando, e até mesmo parcerias internacionais, também está fazendo uma campanha inédita no Sergipano sub-20, se classificando com duas rodadas de antecedência. O clube também já estuda medidas cíveis, pois estão sendo usadas imagens de atletas, comissão e apoiadores, sem a devida autorização. Citamos que os profissionais do clube, os atletas, inclusive vários jogadores filhos de Simão Dias, ficaram bastante abalados com a repercussão da fake news.

Ascom – Independente FC