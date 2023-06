Indiaroba: jovem de 22 anos passa em 1º lugar no concurso para sargento da marinha

A cidade de Indiaroba se enche de orgulho ao celebrar a conquista de um talento local.

João Vitor Brito Mendes, nosso querido conterrâneo, é motivo de admiração e inspiração para todos nós. Com apenas 22 anos, João Vitor nasceu em 08/10/2000 e cresceu em nosso amado município.

Sua jornada musical começou cedo, quando ingressou na Filarmônica do Divino ainda criança e posteriormente no Conservatório de Música de Sergipe, e no curso de música na Universidade Federal de Sergipe, durante sua adolescência.

Com muito esforço e dedicação, conquistou o primeiro lugar do concurso de Sargento Músico de Corpo de Fuzileiros Navais. E agora, na última quarta-feira 14/06, ele se formou como 3º Sargento Músico do Corpo de Fuzileiros Navais.

Parabenizamos João Vitor por esse feito extraordinário e por representar tão bem Indiaroba em sua carreira musical e militar. Que seu caminho seja repleto de sucesso e realizações.

Fonte: Página do Facebook de Marcelo Leite

Por Magno de Jesus