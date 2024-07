Indicação do deputado Ibrain sugere ponto móvel de coleta de sangue em Lagarto

Uma das importantes indicações do deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) ao governo do estado, já aprovadas, realizadas na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), foi o direcionamento de um ponto móvel de coleta de sangue através do HEMOSE para a cidade de Lagarto.

O objetivo da indicação N°81/2024 é de aumentar o número de doadores frequentes naquele município. Com o aumento de doadores, não faltará sangue para atender a população sergipana quando houver necessidade.

Os casos mais frequentes onde as pessoas fazem o uso do sangue são: cirurgias de grande porte, transfusão para pacientes com doenças crônicas, como a doença falciforme e após acidentes graves.

Segundo o deputado Ibrain de Valmir, a sua indicação vai assistir todo o estado. “Imagina enfrentar um momento delicado onde um familiar vai passar por um procedimento cirúrgico ou sofreu um grave acidente e ainda precisar correr atrás de doadores de sangue? Esse trabalho irá mudar essa realidade, é essa realidade que queremos mudar”, finaliza.

Fonte: ASCOM parlamentar