ÍNDICE DE DESOCUPAÇÃO DE JOVENS CAI EM SERGIPE E REPRESENTA EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Sergipe tem se destacado na geração de empregos e oportunidades, com ações que favorecem a capacitação e empregabilidade dos jovens. Os dados mais recentes da Síntese de Indicadores Sociais (SIC), divulgados neste mês de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o índice de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam nem trabalham caiu no estado, saindo de 164 mil, em 2022, para 155 mil, em 2023. O que representa uma redução de 33,6% para 30,4%. Com isso, Sergipe registra o menor índice de desocupação de jovens na região Nordeste, que ficou em 36,4%. Os resultados foram analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

Este cenário não se reflete apenas em números, mas fica evidente em histórias reais. Com a chegada de novas empresas ao estado, mais jovens encontram espaços para alcançar a sonhada empregabilidade. O caso de sucesso mais recente é o da rede supermercadista Atakarejo, que abriu sua primeira loja no estado no início de dezembro, em Aracaju, a primeira de um investimento do grupo no estado que deve alcançar R$ 700 milhões na construção de unidades na capital e interior, além da criação de um centro de distribuição, que vai gerar seis mil empregos diretos e 12 mil indiretos. A chegada desse investimento ao estado foi possível a partir da prospecção realizada e do ambiente fiscal favorável ofertado pela atual gestão.

A jovem Wendy Milly, 21 anos, era jovem aprendiz e conseguiu seu primeiro emprego formal fixo na rede supermercadista recém-inaugurada. “É um sentimento de alegria. Estava em busca por outros lugares, mas nenhum estava me aceitando. Tive a oportunidade de vir para cá, e consegui. O governo entrou com grande investimento, e isso é importante para gerar mais empregos. Não só eu, mas para outras pessoas também”, destaca.

Quem também saiu do desemprego foi Gustavo Lima, 24, tendo a sua primeira oportunidade com carteira assinada a partir da chegada do Atakarejo. “É uma emoção enorme. Com dedicação e correndo atrás, junto às chances que as empresas e o Governo do Estado estão dando, o emprego aparece. Eu estava desempregado, e agora tenho CLT”, exaltou o atendente.

Tais histórias destacam o compromisso da gestão estadual em fornecer um cenário atrativo e de possibilidades para combater a desocupação do público jovem. É o que ressalta o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles. “Os dados são um indicativo de que as políticas públicas de qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e estímulo à educação têm gerado resultados concretos. Esse progresso coloca Sergipe em destaque no Nordeste, e reflete o esforço coletivo do Governo do Estado em enfrentar esse desafio social”, afirma.

Políticas de emprego

Dentre as ações desenvolvidas pelo Estado voltadas aos jovens, destaca-se o Primeiro Emprego. O programa funciona por meio de parcerias estratégicas com empresas, oferecendo qualificação teórica e prática a este público diretamente no ambiente corporativo. Ao final dos seis meses de capacitação, estas empresas assumem o compromisso de contratar pelo menos 30% dos jovens qualificados.

O ano de 2024 foi encerrado com cerca de 600 educandos matriculados no Primeiro Emprego, distribuídos em 29 turmas em cinco municípios, tendo outras 63 a iniciar. Além disso, a política pública foi destaque no G20 Social, no Rio de Janeiro. Ele foi selecionado entre mais de 800 propostas como exemplo na Cúpula Social do evento.

Outro programa de destaque é o Qualifica Sergipe. que desde o lançamento, em 2023, já capacitou mais de 2.600 sergipanos em 159 turmas de 27 municípios, por meio de cursos para ampliação do conhecimento e habilidades profissionais. Ele promove a adaptação dos trabalhadores às demandas regionais, oferecendo cursos que atendem às exigências do mercado e ampliam as oportunidades de inclusão produtiva.

Já o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) atua como ponte entre empresas e trabalhadores, intermediando vagas de emprego toda semana e oferecendo oportunidades a milhares de sergipanos. Nos últimos dois anos, mais de 7.500 profissionais foram encaminhados para seleções e entrevistas, resultando em mais de 1.500 contratações.

Os resultados efetivos podem ser vistos na prática por todo o estado. É o caso do jovem Gabriel Lima, 19 anos, que logo após finalizar o ensino médio já iniciou sua jornada no mercado de trabalho, com a ajuda do Programa Primeiro Emprego. Ele foi orientado pela mãe a se inscrever e, nesse intervalo, trabalhou informalmente à noite com a venda de espetinhos, até ser chamado. “Comecei a fazer o curso à tarde, mas eu ainda continuava trabalhando. Depois, fui chamado para o GBarbosa do Bugio, e fui um dos escolhidos antes mesmo de o curso acabar. Com muito esforço, coloquei em prática tudo que aprendi. O Primeiro Emprego fez a diferença por mostrar que aquilo era real, dando assim o primeiro trabalho formal para jovens que estão precisando”, exaltou.

O secretário do Trabalho reafirma o compromisso da gestão estadual em ampliar iniciativas como o Qualifica Sergipe e o Primeiro Emprego e fortalecer parcerias com instituições de ensino e o setor privado. “O objetivo é criar um ambiente de oportunidades que alcance mais jovens, principalmente aqueles que enfrentam maiores vulnerabilidades, para garantir a construção de um futuro mais promissor à juventude sergipana”, reforça Jorge Teles.

Foto: Thiago Santos