Indústria comunitária é fonte de renda para mulheres em Japaratuba

Sempre atento em promover os meios necessários para estimular o empreendedorismo em Sergipe, em especial nas comunidades mais carentes, o Governo do Estado vem realizando ações que impulsionam essa prática. No povoado Caraíbas, em Japaratuba, o governo investiu na aquisição de equipamentos para estruturação de uma agroindústria de pães, que gera renda para a comunidade do projeto de assentamento de reforma agrária, que reúne 115 famílias de agricultores.

O convênio 823.325/2015, firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a gestão estadual, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), destinou R$ 1.575.000,00 para a compra de 25 equipamentos que atendem a agroindústria de pães do povoado.

De acordo com Erisvando Chagas, presidente da Associação Comunitária do Projeto de Assentamento Caraíbas, a panificação “Nascendo para Crescer” teve início graças à iniciativa de um grupo de mulheres, que se uniu para buscar no empreendedorismo uma maneira de vencer a ociosidade e garantir uma fonte de renda pessoal. Graças à doação do maquinário, feita pelo Governo do Estado, o projeto foi adiante e vem prosperando a cada dia. “Aqui, produzimos entre 500 e 600 pães por dia, do tipo francês, doce, carrapicho, de macaxeira, para cachorro-quente e também pão de batata, que são vendidos aqui no assentamento e em povoados vizinhos”, disse o responsável pela produção da fábrica.

O empreendimento funciona há cerca de dois anos e destina toda a renda para manutenção do espaço e sustento das famílias associadas. “Além dos pães, que vendemos também para a Usina Taquari, para o café da manhã dos funcionários, nesse segundo semestre passamos a produzir bolos caseiros, dos mais variados sabores: macaxeira, puba, milho, de ovos e estamos fazendo o processamento da macaxeira”, observou Erisvando, ao destacar que a próxima meta é trabalhar com o envelopamento da macaxeira, para comercializar nos supermercados e estabelecimentos comerciais da região.

Doação de máquinas

Entre os equipamentos doados pelo governo para a agroindústria estão forno, fogão, batedeira e liquidificador, todos no padrão industrial, freezer horizontal, balcão vitrine, câmara frigorífica, ralador de coco e queijo, e uma câmara de fermentação. “Os próprios assentados é que produzem a matéria-prima usada na fabricação dos pães: macaxeira, mandioca, inhame, batata, milho, além de abastecer povoados vizinhos, como Mundo Novo, que produz tapioca e Visgueiro, em Muribeca, onde é feito o processamento da farinha de mandioca”, destacou Erisvando.

Foto: Ascom Seagri