Indústria Famossul: 12 anos gerando empregos e renda no município de Estância

A indústria Famossul foi fundada em 1973 em Piên, estado do Paraná. Começou como fabricante de móveis de madeira maciça e se tornou uma proeminente exportadora de móveis de pinus, consistentemente classificada entre as cinco maiores exportadoras de móveis no Brasil.

Em 2010, a empresa direcionou seu foco para o setor de construção civil devido ao programa Minha Casa Minha Vida e à Copa do Mundo de 2014, alcançando destaque na fabricação de portas, conjuntos montados de portas e componentes de madeira para diversos tipos de empreendimentos.

Nas administrações de Ivan Leite e de Carlos Magno, Estância foi contemplada com as seguintes indústrias: Concessionária Água Entre Rios, Higel, Crown, Raphury Têxtil, Ipatinga, Santa Mônica, IVN, Sergitex e na Logística, DSR, KMC e GM Costa, isso no fundo da indústria Crown.

Também, foram desapropriados os imóveis para Crown, IVN e uma área de 30mil metros quadrados, no km 145, e doados à Codise.

Ocorreram ainda nessas duas gestões, leis de incentivos municipais para novas industriais, com 20 anos de isenção de IPTU e redução de ISS de 5% para 2%. Também vieram as indústrias Famossul e Jundu.

A Indústria de portas Famossul se instalou em Estância, em 2013. Hoje ela já está com 12 anos de atuação, gerando dezenas de empregos e melhorando a economia desse município.

Certificações

PSQ PME

Desde 2014, o PSQ-PME reúne fabricantes de portas de madeira no Brasil, garantindo conformidade com as normas de desempenho.

ABNT

Detemos o primeiro certificado ABNT de conformidade para folhas de porta de madeira, destacando nosso compromisso com a excelência na fabricação.

FSC®

Nossa certificação FSC® assegura o uso de madeira de florestas sustentáveis e em conformidade com as leis ambientais.

Manifesto

Quando você abre uma porta, você abre oportunidades. Oportunidades para um sorriso. Para um abraço cheio de saudades. Para um dia repleto de surpresas e momentos inesquecíveis. Ou até mesmo para uma nova história. “Quando nós da Famossul, abrimos as nossas, deixamos entrar a relação entre o respeito, a honestidade e a perseverança. Valores que nos trouxeram até aqui e que sustentam nossas vidas, a vida de inúmeras famílias e que nos fazem acreditar que nos levarão ainda mais longe”, salientou a Direção.

Acrescentou que “é essa a relação que nutrimos com todos aqueles que acreditam que o compromisso e a confiança são as moedas mais valiosas que podemos trocar todos os dias. Compromisso com a comunidade a qual fazemos parte, devolvendo a ela a esperança de dias melhores e mais justos, e com nossos parceiros, entregando com pontualidade tudo que prometemos.Confiança no futuro. Plantando todos os dias atitudes sustentáveis que garantirão muitos outros futuros. De pessoas, de diversas espécies nativas da nossa fauna e flora e , por que não, do nosso planeta. Porque não há futuro para nós sem a natureza. É junto e em comunhão com ela e com nossa gente que produzimos com muita tecnologia e extrema qualidade as portas que se abrirão para o sorriso, o abraço, a surpresa e tudo mais que vier pela frente”.

Famossul: Portas para o hoje, e para o amanhã.

Negócio

Prover portas e componentes com acabamento de qualidade, beleza e com matérias primas sustentáveis.

Propósito

Utilizamos a madeira de forma sustentável, transformando seu ambiente com beleza, conforto e praticidade.

Visão

Ser modelo de atendimento na satisfação das expectativas dos clientes. Imagem da marca reconhecida por sua:

Qualidade do produto

Pontualidade na entrega

Qualidade no serviço (Gerar parceiros confiáveis, colaboradores, representantes, montadores e instaladores)

Soluções inovadoras.

Produtos

Linha Residencial – Acabamento impecável, materiais de qualidade e durabilidade para todos os ambientes.

Linha Corporativa – Design e qualidade compatível com a necessidade do empreendimento.

Componentes – Os melhores componentes, para garantir a durabilidade das instalações.

Laqueatto – Para quem ama o design e valoriza os detalhes a Laqueatto é a escolha que desperta a alma criativa.

Nas Unidades Sul, no município paranaense de Piên, o parque fabril conta com 25.000 m² onde funcionam a serraria, preparação de madeira e a fabricação de portas, componentes de madeira e rodapés.

Na unidade nordeste, na cidade sergipana de Estância, está localizada outra planta de produção de portas e componentes com parque fabril de 7.800m².

Por Magno de Jesus