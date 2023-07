Infestação de Aedes Aegypti em Simão Dias coloca população em risco

Secretário de Saúde Renaldo Prata diz que a saúde é a melhor do Estado, mas dados revelam alto risco de infestação e contradiz o Secretário

Em uma recente pesquisa realizada pelo Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti (LIRAa) no estado de Sergipe, foram identificados sete municípios com um índice preocupante de infestação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti. Entre eles, Simão Dias lidera com uma pontuação alarmante de 6,0, indicando o maior risco de infestação na região. Esses dados contrariam as declarações otimistas do secretário de saúde Renaldo Prata, que alega que Simão Dias possui o melhor sistema de saúde do estado.

A população de Simão Dias precisa estar ciente dos riscos significativos associados à infestação de Aedes Aegypti. Com a chegada do período chuvoso, as arboviroses se tornam uma preocupação ainda maior, exigindo atenção e medidas preventivas por parte dos moradores. No entanto, a liderança em índice de infestação revelada pelo LIRAa mostra que a gestão de saúde do município não está fazendo o suficiente para enfrentar esse problema.

O diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Marco Aurélio Góes, tem discutido o controle vetorial nos municípios sergipanos, mas é evidente que as ações implementadas até o momento não foram eficazes o bastante para lidar com a infestação em Simão Dias. É crucial que as autoridades municipais assumam a responsabilidade de combater o Aedes Aegypti e adotem medidas mais rigorosas para reduzir os índices alarmantes de infestação.

Apesar do aumento dos casos e do alto risco de infestação, o secretário de saúde Renaldo Prata minimiza a situação e afirma que Simão Dias possui o melhor sistema de saúde do estado de Sergipe. No entanto, os dados fornecidos pelo LIRAa contradizem essa afirmação. A população não pode se deixar enganar por declarações políticas que tentam mascarar a realidade preocupante da saúde pública no município.

Nesse contexto, é essencial que a população de Simão Dias esteja atenta aos sintomas das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, como febre e dor de cabeça, e busque imediatamente uma Unidade de Saúde.

Programa Cidade Notícias / Rádio Cidade FM