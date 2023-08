Inovação Sonora: O Podcast “Sergipe na Palma da Mão” e sua Jornada Crescente

O podcast “Sergipe na Palma da Mão” tem conquistado cada vez mais ouvintes e alcançado grande sucesso nas redes sociais. Comandado pelo economista Eduardo Buda e pelo jovem jornalista Higor Trindade, o programa se destaca por sua abordagem abrangente, que recebe desde políticos e empresários até influenciadores e o público em geral. Transmitido simultaneamente em diferentes plataformas, o podcast conta com a talentosa Maria Eduarda, uma revelação da comunicação sergipana, como produtora, e é gravado nos estúdios da Rede Luppa, localizados em Aracaju.

Eduardo Buda é economista por formação, consultor político e produtor cultural. Ele já ocupou cargos na administração direta do Estado de Sergipe e já foi proprietário da banda Cana com Limão. Além de seu conhecimento técnico, Buda é conhecido por sua habilidade de explicar conceitos complexos de forma clara e acessível, o que o torna um comunicador excepcional.

Higor Trindade, por sua vez, é um jornalista com uma carreira consolidada na cobertura de eventos políticos e sociais. Sua capacidade de realizar entrevistas incisivas e de trazer análises aprofundadas sobre os assuntos tratados o tornou uma figura conhecida e respeitada no meio jornalístico sergipano. Trindade é reconhecido por seu comprometimento com a imparcialidade e por sua habilidade de transmitir informações de maneira objetiva e precisa.

O podcast “Sergipe na Palma da Mão” vem se destacando no cenário sergipano e ganhando cada vez mais notoriedade. Com uma proposta diversificada, os episódios abordam temas como economia, política, cultura, entretenimento e assuntos relevantes para a sociedade como um todo. Essa abrangência tem atraído um público variado, interessado em se manter informado e atualizado sobre os mais diversos assuntos.

Uma das características marcantes do podcast é a variedade de convidados ilustres que já passaram pelos microfones. Desde influenciadores digitais populares, como Gordinho do Povo e Tia Jack, até políticos renomados, como Mendonça Prado, Ricardo Marques, Júnior Torres, Eliana da Sopa e o vereador de Itaporanga d’ajuda Felipe Sobral, o programa tem oferecido um espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas e debatidas. Essa diversidade de perspectivas contribui para a riqueza de conteúdo e para a relevância do programa na comunidade sergipana.

O podcast é transmitido de forma simultânea nas principais redes sociais, alcançando um público amplo e possibilitando a interação direta dos ouvintes. Essa interatividade é um dos pontos fortes do programa, permitindo que os espectadores participem com comentários, perguntas e sugestões durante as transmissões ao vivo. Essa conexão direta com o público contribui para a construção de um ambiente dinâmico e engajado, no qual todos se sentem parte do debate.

