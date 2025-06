Inovase abre inscrições para capacitação gratuita voltada a mulheres sergipanas

Estão abertas até o dia 5 de julho as inscrições para a segunda turma do programa Espaço Empreendedor Pra Frente Aracaju, iniciativa do Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) que oferece formação gratuita em Gestão de Negócios e Empreendedorismo para mulheres sergipanas. O projeto é voltado, prioritariamente, para mulheres em situação de vulnerabilidade social e artesãs residentes no estado.

A formação será realizada no Caju Hub, espaço localizado na capital sergipana, e tem como objetivo fomentar a inclusão produtiva e fortalecer a autonomia econômica das participantes, por meio de uma metodologia prática, acessível e conectada à realidade do empreendedorismo feminino local.

Segundo a gestora de Inovação do Instituto, Gabriela Rezende, o programa representa um passo importante para a transformação social por meio do empreendedorismo. “Acreditamos que investir na formação de mulheres é uma das formas mais potentes de gerar impacto positivo em comunidades inteiras. O Espaço Empreendedor Pra Frente Aracaju oferece ferramentas práticas e rede de apoio para que essas mulheres possam transformar suas ideias em negócios sustentáveis e com propósito”, afirma Gabriela.

O programa é fruto de uma articulação entre diferentes instituições. Além do Inovase, participam da realização a Fundação Dom Cabral, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Movimento Bem Maior. A iniciativa conta ainda com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio das secretarias municipais do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde) e da Assistência Social, e do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.espacoprafrente.com.br.

Foto: Marcos Panxão

Obará Comunicação Integrada

