INOVASE PROMOVE AULA INAUGURAL DO PROGRAMA JOVEM TECH, QUE BENEFICIARÁ 600 JOVENS COM CAPACITAÇÃO

Na tarde dessa segunda-feira, 20, o Caju Hub, na Orla da Atalaia, foi palco da aula inaugural do Programa Jovem Tech, uma iniciativa do Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) que promete transformar a realidade de 600 jovens aracajuanos.

A proposta do programa é capacitar jovens que, em sua maioria, estão em situação de vulnerabilidade social e que não estudam nem trabalham, preparando-os para um mercado de trabalho em constante expansão: a tecnologia.

Com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da bancada parlamentar de Sergipe e da Prefeitura de Aracaju, o programa vai proporcionar aos beneficiários a oportunidade de adquirir conhecimentos em teconologia e inovação, áreas com grande demanda no mercado de trabalho. “A partir de hoje, iniciaremos uma formação intensa em desenvolvimento de sistemas e programação. Estamos oferecendo conhecimento a um público que normalmente não teria acesso, unindo juventude, tecnologia e inovação em uma política pública transformadora”, destacou Marcos Vasconcelos, diretor-executivo do Inovase.

Oportunidades Reais

O Jovem Tech também surge para suprir uma lacuna do mercado local de tecnologia, que carece de profissionais qualificados. Durante os próximos oito meses, os participantes aprenderão a desenvolver sistemas, criar aplicativos e solucionar desafios reais apresentados por empresas parceiras. Além disso, segundo expectativa do secretário municipal do desenvolvimento de Aracaju, Dilermando Júnior, cerca de 80% dos jovens formados no programa devem estar inseridos no mercado de trabalho ao final do curso.

“Hoje, o mercado de tecnologia gera muitas oportunidades, mas não temos ainda a quantidade de profissionais formados necessária para atender todos os nichos. Este programa é fundamental, porque capacita jovens para suprir essas demandas e já coloca boa parte deles em condições de entrar no mercado ao final da formação”, explicou o secretário.

O instrutor pedagógico Ederson Manoel de Oliveira destacou o compromisso do programa com a aceleração do aprendizado e a emancipação digital dos jovens. “Queremos preparar esses alunos para as tecnologias que o mercado mais demanda, mesmo que eles não tenham experiência prévia em programação. Nosso papel é garantir que eles possam acessar novas oportunidades e crescer na vida”, afirmou.

Juventude aracajuana beneficiada

Entre os participantes, o clima era de esperança e determinação. Marcelo Elias de Araújo, um dos jovens beneficiados, enxerga o programa como um divisor de águas: “Espero crescer pessoal e profissionalmente, aprender o que o mercado de trabalho busca e trazer melhorias para a sociedade”, disse Marcelo.

Outra jovem contemplada é Everaldina Alvez Hora, que também mostrou entusiasmo ao participar do programa. Com uma visão voltada à sustentabilidade, quer, por meio da tecnologia, pensar em alternativas inovadoras que ajudem a preservar o meio ambiente. “Quero contribuir com soluções tecnológicas que reduzam a poluição e promovam alternativas sustentáveis. Esta é uma oportunidade única para criar um futuro melhor para todos”, destacou Everaldina.

600 jovens serão beneficiados com o programa

O Programa Jovem Tech deve beneficiar até 600 jovens aracajuanos que enfrentam desafios sociais e econômicos, oferecendo não apenas formação técnica, mas também a possibilidade de transformar suas trajetórias profissionais. Promovido pelo Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), em parceria com o governo federal, a bancada parlamentar de Sergipe, a Prefeitura de Aracaju e empresas privadas, o programa é um verdadeiro exemplo da importância da união de esforços em iniciativas que promovem a transformação social por meio da tecnologia e inovação.

A expectativa é que, ao longo do curso, os jovens adquiram competências técnicas que os preparem para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, contribuam para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe, fortalecendo o estado como um polo emergente de inovação e tecnologia.

Foto: Marcos Panxão

Obará Comunicação Integrada