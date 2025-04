Inovase promove encerramento do primeiro ciclo do Pra Frente e lança novo programa

O Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) convida a imprensa para o evento de encerramento do primeiro ciclo do projeto “Pra Frente”e o lançamento do projeto “Dell Lead”, o maior programa de formação profissional para pessoas com deficiência (PCDs) em Sergipe. A programação acontece no dia 2 de abril de 2025, às 17h30, no Caju Hub – Espaço J. Inácio, na Orla de Atalaia, Aracaju.

O Pra Frente é uma iniciativa voltada à capacitação e ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, beneficiando mulheres em situação de vulnerabilidade social e artesãs. Além de celebrar as conquistas das alunas da primeira turma, o evento também marcará o anúncio da segunda edição do programa, que terá início no dia 16 de abril.

Já o Projeto Dell Lead surge como um grande passo na inclusão produtiva, oferecendo mais de 600 vagas em cursos de tecnologia. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Inovase, a Prefeitura de Aracaju, a DELL, a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e o Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da Universidade Estadual do Ceará (IEPRO), com uma plataforma 100% acessível para todos os perfis de pessoas com deficiência.

Durante o evento, serão apresentados os resultados do Pra Frente, os eixos do Projeto Dell Lead e as oportunidades oferecidas aos participantes.

SERVIÇO

O quê? Encerramento do primeiro ciclo do Pra Frente e lançamento do Projeto Dell Lead

Quando? 2 de abril de 2025, às 17h30

Onde? Caju Hub – Espaço J. Inácio, Orla da Atalaia, Aracaju

