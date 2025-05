Inscrições abertas: PSS da Educação de Socorro oferece mais de 150 vagas

Interessados têm até o dia 26 de maio para realizar a inscrição

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para profissionais da Educação, realizado pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Administração (Semad) e da Secretaria Municipal da Educação (Semed). Conforme estabelecido no edital, as inscrições vão desta segunda-feira, 19, até o dia 26 de maio, e devem ser feitas através do site da Semed.

Ao total, são mais de 150 vagas disponíveis, distribuídas entre professores substitutos, assistente administrativo, psicólogo, assistente social, assistente cuidador e auxiliar técnico em educação.

As vagas são para contratação imediata e cadastro reserva, para atuação na Semed e nas unidades da rede municipal de Socorro. A remuneração varia entre R$ 1.518,00 e R$ 4.867,77, a depender do cargo.

De acordo com o edital, o PSS contará com uma única fase, que compreende a avaliação documental, curricular de títulos e experiências profissionais apresentados pelos candidatos, e pericial, de caráter eliminatório e classificatório. A data prevista para a homologação do resultado final é 18 de junho, segundo o cronograma.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de comunicação