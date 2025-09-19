INSCRIÇÕES DE AMBULANTES E PERMISSIONÁRIOS NA VILA DA CRIANÇA 2025 ACONTECEM NESTA SEGUNDA E TERÇA-FEIRA

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), abre nesta segunda, 22, e terça-feira, 23, as inscrições para ambulantes e permissionários interessados em trabalhar na Vila da Criança 2025. O cadastro deve ser feito presencialmente, das 8h às 13h, na sede da Funcap, localizado na Rua Vila Cristina, nº 1051, bairro 13 de Julho, Aracaju.

O processo faz parte do Chamamento Público nº 50/2025, que selecionará comerciantes para a Vila da Criança 2025, evento que acontece de 3 a 26 de outubro, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia. O edital completo está disponível no site da Funcap, na aba Editais.

Para participar, os interessados devem apresentar a documentação exigida no ato da inscrição. O sorteio eletrônico das vagas será dia 25 de setembro, das 9h às 11h, também na Praça de Eventos da Orla da Atalaia.

Ao todo, serão disponibilizadas 68 vagas, distribuídas da seguinte forma: Praça de Alimentação – 4 espaços estruturados para empresas do ramo de alimentação e bebidas; Ambulantes diversos – 60 pontos para pipoqueiros, vendedores de churros, maçã do amor, brinquedos, sorvetes, açaí, artigos religiosos, entre outros; Trenzinhos e carrinhos elétricos – 4 permissões específicas para circulação em área delimitada.

Documentação necessária

Para a inscrição, é necessária a apresentação de documentos originais para que a cópia seja autenticada por servidores da Fundação. No caso de pessoa física, os documentos são: carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e a ficha de inscrição de pessoa física (disponível no edital).

Já para pessoa jurídica, a documentação é Registro Comercial, no caso de empresário individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, inscrição do ato constitutivo.

No caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício, prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, certidão de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual, Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, certidão negativa de débitos trabalhistas, alvará de funcionamento, e certificado de curso de manipulação de alimentos.

Vila da Criança

Consolidada como um dos maiores eventos do calendário cultural do estado, a Vila da Criança reúne milhares de visitantes e oferece uma programação lúdica e cultural diversificada, com arena gamer, cinema, teatro, parque de diversões, espaços cenográficos e muitas outras atrações para toda a família.

Foto: Igor Matias