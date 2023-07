Inscrições do concurso público para contador do Estado de Sergipe iniciam nesta segunda-feira, dia 03

Iniciam nesta segunda-feira, 3 de julho, as inscrições para o concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo para contador do estado de Sergipe. As inscrições poderão ser realizadas até as 15h59 do dia 3 de agosto de 2023, no endereço eletrônico www.novo.ibgpconcursos.com.br. A taxa a ser paga para participação neste certame será de R$ 120.

Ao todo, serão ofertadas 54 vagas, sendo 39 para ampla concorrência, dez para pessoas com deficiência (PcD) e cinco para afrodescendentes. As provas do concurso vão acontecer dia 10 de setembro.

O certame será realizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

A realização das fases e etapas deste concurso é de responsabilidade técnica e operacional do IBGP.

O concurso público compreenderá as etapas de prova objetiva de múltipla escolha; prova discursiva; perícia médica para candidatos PcD; aferição de cota racial (candidatos autodeclarados afrodescendentes) e prova de títulos.

Todos os questionamentos relacionados ao edital poderão ser encaminhados para contato@ibgp.org.br

Foto: Erick O’Hara