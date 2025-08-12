Inscrições para a corrida “We Can Run Rede Primavera Saúde” podem ser feitas no RioMar

Espaço reúne vendas, atendimento e experiência para atletas e clientes; inscrições estão abertas no Sympla e na loja física

Marcada para o dia 6 de setembro, a We Can Run Rede Primavera Saúde já se firmou como um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo sergipano. A prova será realizada no Central Garden, novo polo esportivo da capital, com largada às 16h e percursos de 2,5km, 5km e 10km, pensados para todos os perfis de corredores, de iniciantes a atletas mais experientes. Para facilitar o acesso do público, o Clube, agência organizadora da corrida, mantém uma loja física no RioMar Aracaju, oferecendo mais facilidade na hora de tirar dúvidas, realizar inscrições e conhecer de perto os produtos exclusivos da competição.

Localizada no mall principal, em frente à Drogasil, a loja física funciona como um hub de experiências para quem já está inscrito ou ainda pretende participar. No local, é possível interagir com representantes da organização, conferir os kits da prova, tirar dúvidas sobre percursos, preços e categorias, além de garantir a inscrição de forma rápida, seja via QR Code ou diretamente com a equipe, que conta com maquineta para pagamentos no local.

A iniciativa reforça a proposta da We Can Run de se conectar com a comunidade running de Sergipe, indo além do esporte e criando uma verdadeira celebração. Além da prova, o evento contará com um animado pós-corrida com a Roda de Samba do Clube e convidados especiais, em uma arena exclusiva para inscritos. Quem desejar apenas curtir a música poderá adquirir uma camisa especial, que também dá acesso à programação musical.

Inscrições abertas

As inscrições para a We Can Run estão abertas pelo Sympla, plataforma oficial do evento, e também podem ser realizadas presencialmente na loja do Shopping Riomar. Os valores variam de acordo com o percurso e podem ser feitas até o dia 06/09 ou até o esgotamento das vagas. A participação garante número de peito e camisa oficial, itens obrigatórios para acesso à arena.

Embaixadores e clubes parceiros

Com o objetivo de tornar a corrida símbolo do movimento running em Sergipe, o Clube lançou também o Programa de Embaixadores We Can Run. Clubes e assessorias esportivas podem participar ativamente da divulgação do evento, com direito a links personalizados de inscrição, cupons de desconto para seus atletas e um canal exclusivo de comunicação com a organização.

Premiação e experiências

A We Can Run terá premiação para os três primeiros colocados nas categorias geral, feminina, masculina e PCDs em cada distância. Os vencedores receberão, respectivamente, um full pass para eventos do Clube em 2025 e 2026, R$ 500 em consumação no OTTO e uma diária no Aquárius Hotel Aracaju.

Com estrutura de alto nível, experiência completa e espírito de comunidade, a We Can Run chega para movimentar Aracaju de um jeito único. O evento tem patrocínio da Rede Primavera Saúde, Construtora Celi, Heineken 0%, Contorno, Unipio, Cohab Premium Imobiliária e Porto. O apoio é do Shopping Riomar, Vida Assistência e Saúde e Bázico. A realização é do Clube, que se destaca como a única produtora de eventos em Sergipe — e uma das poucas do Nordeste — patrocinada oficialmente pelo Sympla, uma das maiores plataformas de bilheteria do país. Para saber mais, siga @wecanrunn no Instagram.

Texto e foto NV Comunicação