Inscrições para o comércio na Vila do Natal Iluminado 2025 acontecerão na segunda

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), alterou a data de inscrição para o Chamamento Público nº 51/2025, destinado à exploração comercial na Vila do Natal Iluminado 2025, uma das maiores celebrações natalinas do estado, que integra arte, cultura, lazer e empreendedorismo. A data para a realização das inscrições presenciais foi alterada do dia 21 de novembro (sexta-feira) para a próxima segunda-feira, 24 de novembro. A mudança ocorre devido ao ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado, que altera o funcionamento administrativo na sexta, 21.

Disponível no site da Funcap (se.gov.br/funcap), o edital contempla diversas categorias comerciais, totalizando mais de 70 oportunidades de credenciamento, entre praça de alimentação, ambulantes de alimentos e brinquedos, trenzinhos e carrinhos elétricos, piscina de bolinhas gigante, brinquedos infláveis, bares e restaurantes. Os valores de permissão variam de R$ 100,00 a R$ 10.000,00, conforme a categoria, e o pagamento deverá ser efetuado em até cinco dias úteis, após a publicação do resultado final.

Os interessados devem realizar a inscrição de maneira presencial na segunda-feira, 24, das 8h às 13h, na sede da Funcap, localizada na rua Vila Cristina, 1051, bairro Treze de Julho, em Aracaju. O sorteio das vagas será realizado no dia 26 de novembro, na Orla da Atalaia, em dois momentos: das 9h às 11h para ambulantes e outros segmentos e, a partir das 13h, para lanchonetes, bares e restaurantes.

Transparência

O sorteio será conduzido pela equipe técnica da Funcap e ocorrerá de forma eletrônica e transparente, por meio da plataforma sorteador.com.br, com identificação numérica individual de cada inscrito, conforme as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Além disso, parte das atividades comerciais deverá contribuir com ações sociais coordenadas pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), com a oferta de cortesias destinadas ao público assistido pela pasta. O edital completo pode ser consultado no site oficial da Funcap na aba editais: se.gov.br/funcap/editais.

Foto: Arthuro Paganini