Inscrições para o Mão Amiga Cana-de-Açúcar 2025 são prorrogadas até o dia 28 de abril

O prazo para inscrições no programa Mão Amiga Cana-de-Açúcar 2025 foi prorrogado até o próximo domingo, 28 de abril. A iniciativa do Governo de Sergipe, executada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), garante apoio financeiro a trabalhadores rurais durante a entressafra da cana-de-açúcar, promovendo segurança alimentar e fortalecimento da economia rural. As inscrições seguem sendo realizadas de forma online, através da plataforma do programa: https://maoamiga.assistenciasocial.se.gov.br/. Em caso de dificuldade no acesso, os agricultores podem procurar o sindicato dos trabalhadores rurais de seu município para receber orientações e apoio no cadastro.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, o programa é um instrumento essencial de amparo social para os trabalhadores do campo. “O Mão Amiga assegura o suporte financeiro necessário para o pequeno agricultor que depende da cana-de-açúcar como principal fonte de renda. A iniciativa garante mais estabilidade para essas famílias e impulsiona a economia rural sergipana, especialmente durante o período da entressafra”, afirma.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documentos como RG, CPF, Carteira de Trabalho (páginas de dados pessoais e do último contrato), extrato do CNIS, comprovante de residência atualizado e a folha resumo do Cadastro Único (V7). A diretora de Segurança Alimentar da Seasic, Sabrina Oliveira, reforça que a documentação é obrigatória para validação da inscrição e que o benefício será destinado a quem cumprir todos os requisitos.

“O benefício será concedido durante a entressafra da cana-de-açúcar, garantindo o sustento das famílias no período de menor rendimento. Estamos na 15ª edição do programa e seguimos empenhados para alcançar cada vez mais trabalhadores rurais e conseguirmos dar esse apoio tão essencial nesse momento”, explica Sabrina.

O Mão Amiga Cana-de-Açúcar é uma das principais ações do Governo de Sergipe voltadas para a inclusão social e o fortalecimento da agricultura familiar no estado.

Foto: Mikaella Costa