Inscrições para o Mão Amiga Laranja estarão abertas a partir do dia 31 de julho

Seasic e Emdagro alinham estratégias para o bom desempenho do programa

A partir do dia 31 de julho, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) abre as inscrições para a edição 2024-2025 do Mão Amiga Cultura Laranja, com prazo final para o dia 26 de agosto. Para realizar a inscrição, o agricultor deve comparecer à sede da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) ou ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de cada município contemplado pelo programa.

É necessário apresentar Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, CPF, Folha de Resumo Cadastro Único – V7 e comprovante de endereço, sendo originais e cópias. Vale ressaltar que as inscrições terão validade somente se a ficha de inscrição estiver devidamente preenchida, datada e assinada pelo pleiteante do benefício, pelo Sindicato do Trabalhador Rural e pelo técnico da Emdagro.

O benefício desta edição é direcionado para os 14 municípios que desenvolvem atividades de citricultura: Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Itaporanga d’ajuda, Lagarto, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Salgado, Santa Luzia, Tomar do Geru e Umbaúba.

Alinhamento

Na manhã da última sexta-feira, 26, a Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) realizou uma reunião de orientação para a execução do Programa Mão Amiga Cultura da Laranja com representantes sindicais e organizações sociais dos 14 municípios que serão contemplados no próximo período de entressafra 2024-2025.

Para dar início ao processo de inscrição dos trabalhadores rurais, a Seasic preparou uma apresentação com informações sobre as ações da Diretoria de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Produtiva e os resultados do Mão Amiga no último ano base (2023-2024). Nesta edição, serão beneficiados trabalhadores da citricultura localizados nas regiões sul e centro-sul do estado.

De acordo com a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, o auxílio é fundamental para garantir recursos financeiros aos trabalhadores durante o período da entressafra da laranja. Durante a reunião, a gestora classificou o encontro com os representantes como um importante momento de escuta que permitiu nalisar os cenários dos municípios contemplados.

“É muito bom ter esse espaço comum, em que podemos estar juntos dos representantes dos trabalhadores, que trazem as suas colocações para uma escuta coletiva, para que nós, enquanto Governo do Estado, por meio da Seasic e da Emdagro, possamos dar ao programa Mão Amiga a efetividade que ele precisa”, declarou a secretária.

Cultura da Laranja

Durante os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, ocorre o período da entressafra do cultivo da citricultura. Ao longo desse período, os trabalhadores rurais sergipanos cadastrados no Programa Mão Amiga contam com um benefício financeiro que garante mais tranquilidade e segurança às famílias do campo.

“Tivemos uma proveitosa reunião de alinhamento para orientação e esclarecimentos sobre a metodologia das inscrições deste momento de virada entre 2024 e 2025, em que o período da entressafra da laranja acontece. Neste ano, contamos com uma novidade, pois utilizaremos as informações fornecidas pelo Número de Identificação Social, o NIS, para melhor complementar os registros dos beneficiados e suas relações de trabalho”, esclareceu a técnica do Mão Amiga, Maria Auta de Carvalho.

Para o chefe da unidade regional da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) em Boquim, Luiz Fernandes de Oliveira, a reunião foi um momento para esclarecer dúvidas sobre o processo e execução do programa. “Essa reunião é de extrema importância, porque nela são apresentadas as diretrizes para a execução do Mão Amiga, bem como aproveitamos para ajustar detalhes no processo de inscrição para que tenhamos um resultado satisfatório e que venha a atender realmente aqueles trabalhadores rurais no período do verão em que as oportunidades de emprego estão reduzidas”, afirmou Luiz.

Foto: Igor Matias