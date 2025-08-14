Inscrições para o Programa Mão Amiga Laranja são prorrogadas até o dia 31 de agosto

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), prorrogou até o dia 31 de agosto o prazo de inscrições para a edição 2025 do Programa Mão Amiga Laranja. A ação é destinada a trabalhadores rurais que atuam na colheita de laranja e oferece apoio financeiro durante o período de entressafra, quando a renda costuma diminuir.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou que a prorrogação busca garantir que todos os beneficiários potenciais tenham a oportunidade de participar. “Decidimos ampliar o prazo para que nenhum trabalhador fique de fora. O Mão Amiga Laranja é um programa que leva segurança, dignidade e estabilidade às famílias que vivem da agricultura familiar, ajudando-as a atravessar a entressafra com mais tranquilidade. Nosso compromisso é valorizar o trabalho no campo e assegurar que essa população tenha seus direitos respeitados”, afirmou.

As inscrições devem ser feitas presencialmente nos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos municípios participantes: Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Itaporanga d’Ajuda, Lagarto, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Salgado, Santa Luzia, Tomar do Geru e Umbaúba.

Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, Extrato do CNIS e a Folha do Cadastro Único (CadÚnico).

Mais informações podem ser obtidas diretamente nos sindicatos ou pelos canais oficiais da Seasic.

Foto: Ascom Seasic