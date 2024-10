INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA RODE BEM INICIAM NESTA TERÇA; VEÍCULOS DE ATÉ 165 CILINDRADAS ESTARÃO APTOS

As inscrições para o programa Rode Bem estão abertas e se iniciaram nesta terçca-feira, 1º, indo até o dia 31 de dezembro. O programa coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), beneficia pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica com a isenção do pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A secretária de estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, convida os condutores a participarem do programa. “As inscrições estão abertas para o programa do Rode Bem, o link está disponível no site da Secretaria e em nosso Instagram. Por lá, também é possível saber mais informações e elucidar dúvidas sobre o processo de inscrição. O formulário é super simples, e o candidato ao benefício pode contar com toda a equipe da Seasic que está preparada para qualquer dúvida. Aproveitem, porque é um benefício que realmente transforma vidas”, destaca.

Os critérios para participação são: residir em Sergipe; receber até dois salários mínimos; e ter somente um veículo por usuário, desde que o veículo seja de fabricação nacional e com capacidade volumétrica entre 50 e 165 cilindradas. Vale ressaltar que o aumento do número de cilindradas a partir desta edição é válido somente para o IPVA a partir de 2025.

A solicitação do benefício deve ser feita por meio do site do Rode Bem, que pode ser acessado por meio deste link. No momento da solicitação é preciso realizar o cadastro, preencher um formulário com informações pessoais e anexar os documentos exigidos, incluindo documento oficial com foto, comprovante de residência e comprovante de renda.

Foto: Igor Matias