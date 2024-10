Inscrições para os Jogos dos Servidores são prorrogadas até o dia 18

As inscrições para os Jogos dos Servidores Públicos do Estado foram prorrogadas até esta sexta-feira, 18. A iniciativa do Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel), faz parte das comemorações do Mês do Servidor.

Quem ainda não se inscreveu deve procurar o ponto focal do seu órgão e fazer sua inscrição nas modalidades que desejar competir. Com cadastro dos blocos, modalidades e naipes, as inscrições podem ser feitas por meio de formulário disponível no Google Forms pelos pontos focais de cada órgão público do Estado. O cadastro só será confirmado mediante preenchimento da ficha específica da competição, disponibilizada pela organização em link enviado ao ponto focal.

Os Jogos foram divididos em 11 modalidades: futsal, voleibol, basquete, handebol, dominó, dama, xadrez, beach tênis, queimado, natação e paranatação, com times masculinos e femininos. Somente o vôlei de praia será misto. Em todas as modalidades coletivas, haverá disputa de 3º lugar.

A finalidade dos Jogos dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe é promover a integração, o bem-estar e a valorização dos servidores públicos por meio da prática esportiva, como parte das comemorações do Mês do Servidor. Além disso, a ação busca estimular a convivência saudável e a interação entre os profissionais de diferentes órgãos do governo. A previsão de início é dia 23 de outubro

A inclusão da atividade desportiva no mês do servidor aconteceu pela primeira vez em 1999. Ao total, foram 11 edições, com a última tendo ocorrido em 2009.

