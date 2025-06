Inscrições para programa inédito de residência em inovação no setor público seguem até 4 de julho

As inscrições para o programa inédito de residência em inovação no setor público, lançado pelo Governo do Estado no final do mês de maio, através das secretarias de Planejamento, orçamento e Inovação (Seplan) e de Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec), por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), seguem abertas até o dia 4 de julho.

O edital N° 14 de 2025 tem como objetivo de fomentar a inovação e a melhoria da gestão pública no Estado de Sergipe, com recursos oriundos do o Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), geridos pela Sedetec.

A Seplan, como órgão central de Transformação Digital e Inovação do Governo do Estado, reforça a importância da participação de profissionais neste edital, que visa fortalecer ações de Inovação no Serviço Público.“Acreditamos que a inovação é uma ferramenta essencial para transformar a gestão pública e aproximar o Estado das reais necessidades da sociedade. Este programa de residência em inovação representa uma oportunidade inédita de atrair talentos, fomentar soluções criativas e, sobretudo, impulsionar uma cultura de transformação nos órgãos governamentais. A parceria entre Seplan, Sedetec e Fapitec reforça nosso compromisso com um serviço público mais eficiente, digital e orientado por evidências”, ressalta o subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Seplan, Walter Andrade.

O diretor-presidenta da Fapitec/SE, Alex Garcez, salienta a relevância do processo. “Esse programa é mais um passo importante para fortalecer a atuação do Estado em áreas estratégicas, estimulando o desenvolvimento científico e tecnológico. Estamos comprometidos em apoiar a qualificação de nossos profissionais e melhorar a gestão pública em nosso estado”, destaca.

Sobre o programa

O Programa de Residência em Inovação no Setor Público prevê a formação de equipes, cada uma delas composta por um bolsista DTI-1, que atuará na condição de proponente/coordenador do projeto, recebendo uma bolsa no valor de R$ 5.200,00; um bolsista DTI-3, que comporá a equipe de execução, percebendo bolsa no valor de R$ 3.100,00; e dois bolsistas DTI-4 a compor a equipe de execução, com bolsa no valor de R$ 2.500,00.

A chamada pública prevê um investimento global de R$ 319.200,00. Serão contempladas ainda as seguintes temáticas: Simplificação e melhoria de processos; Inovação no atendimento ao cidadão; Transformação Digital e Governo Eletrônico (e-Gov); Gestão de Políticas Públicas baseada em evidências; Gestão de Dados e Inteligência Artificial; Inovação aberta; Sustentabilidade e cidades inteligentes; Segurança cibernética e proteção de dados; Saúde digital; Design e Redesign de serviços públicos; Compras e licitações públicas inovadoras; Promoção da Transparência e Acesso à Informação.

Para obter mais informações e realizar inscrições, basta acessar o site oficial da Fapitec/SE e ir até a aba ‘editais abertos’.

Foto: Ascom Seplan