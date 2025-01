INSPEÇÃO DE TRÊS MAIORES PONTES DO ESTADO DE SERGIPE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO, INFORMA O DER/SE

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe(DER/SE), está em processo licitatório para a realização da inspeção das três maiores pontes do estado. As pontes contempladas nesse projeto são: ponte Jornalista Joel Silveira, sobre o Rio Vaza-Barris, na divisa dos municípios Itaporanga D’Ajuda e Aracaju; ponte Gilberto Amado, sobre o Rio Piauí, divisa dos municípios de Indiaroba e Estância; e a ponte Construtor João Alves, sobre o Rio Sergipe, divisa dos municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Além disso, está prevista a implantação de iluminação cênica nessas estruturas.

Recentemente, o Governo do Estado, por meio do DER/SE, também implantou a sinalização náutica nessas três pontes. A medida visa a segurança da navegação na região, garantindo a integridade das estruturas e prevenindo acidentes.

A realização da inspeção das pontes e a implantação da iluminação cênica objetivam garantir a segurança e a conservação dessas estruturas, que são fundamentais para a mobilidade e o desenvolvimento do estado de Sergipe. Ainda no contexto segurança, há a melhoria da sinalização náutica, voltada aos navegantes que utilizam as águas próximas às pontes. “Com essas iniciativas, o Governo de Sergipe demonstra seu compromisso com a infraestrutura do estado e com a segurança da população, investindo em melhorias que beneficiarão toda a sociedade”, opina o diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque.

Igor disse ainda que o DER/SE está empenhado em realizar uma licitação de forma transparente e eficiente, garantindo a qualidade e a confiabilidade do serviço prestado. “Nossa equipe técnica irá acompanhar de perto todo o processo, assegurando que as empresas habilitadas atendam todos os requisitos necessários para a realização das inspeções de forma adequada e responsável. Queremos assegurar que todas as pontes do estado estejam em boas condições de uso, oferecendo segurança e conforto para a população”, completou o diretor.

Foto: Marcos Rodrigues