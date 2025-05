Instituto Banese abre edital para credenciamento de projetos culturais

O Instituto Banese torna público o Edital de Credenciamento ‘Ocupe o Museu!’, que disponibiliza o cadastro online de apresentações artísticas e exposições de artes para compor a programação cultural do Museu da Gente Sergipana. O chamamento é uma iniciativa que busca fortalecer a cultura local, apoiar os artistas e promover a inclusão na área. As inscrições ocorrem a partir desta sexta-feira, 23, seguem até 25 de junho e serão efetuadas exclusivamente de forma online.

Serão aceitos projetos nas categorias ‘Exposições de artistas e/ou coletivos’, ‘Apresentações artísticas para o público adulto’, ‘Apresentações artísticas para o público infantil’ e ‘Exibições audiovisuais’. Poderão se inscrever artistas individuais e coletivos culturais; residentes ou não no estado de Sergipe com atuação alinhada às propostas do chamamento; pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, desde que de natureza cultural e em regularidade fiscal.

O edital completo e formulários de inscrição de cada categoria serão disponibilizados nas bios do Instagram do Instituto Banese (@institutobanese) e do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana ). Para mais informações, basta entrar em contato através do e-mail producao@institutobanese.org.br.

O Museu da Gente Sergipana, gerido pelo Instituto Banese, é uma realização do Grupo Banese e do Governo de Sergipe, com o patrocínio da Eneva e da Sulgipe, através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal.

Foto: André Moreira